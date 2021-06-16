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"تمبكتي" يواصل إجراء مزيد من الفحوصات للتأكد من إصابته

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"تمبكتي" يواصل إجراء مزيد من الفحوصات للتأكد من إصابته "تمبكتي" يواصل إجراء مزيد من الفحوصات للتأكد من إصابته

واصل لاعب السعودي الأول لكرة القدم حسان تمبكتي، اليوم الأربعاء، إجراء مزيد من الفحوصات الطبية الإضافية للتأكد من التشخيص النهائي للإصابة التي لحِقت به خلال مواجهة منتخب أوزبكستان، أمس الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى 2022 وكأس آسيا 2023.

وأجرى "تمبكتي"، اليوم الأربعاء، أشعة مقطعية وأشعة رنين مغناطيسي للتأكد من موقع الإصابة وتحديد العلاج المناسب.

ومن المنتظر أن يواصل اللاعب، غدًا الخميس، إجراء عددٍ من الفحوصات قبل صدور التقرير النهائي لحالته التي على إثرها سيتم إقرار البرنامج العلاجي له.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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