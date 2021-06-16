ريهام سعيد تعلن إصابتها بمرض السكري.. وتوجه رسالة إلى أعدائها

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أعلنت الإعلامية ريهام سعيد في «لايف» عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إصابتها بمرض السكري.

ودعت ريهام متابعيها للاهتمام بصحتهم قائلة: «خلال هذا الفيديو أقوم بتأنيب نفسى جامد، وأعتذر لنفسى، لأن انت بتبقى عايز تبان قوي وجامد ومش عايز حاجة تهزك وبتاخد ضربات من حتت كتير ورغم انك مش فاهم ليه بس بتكون متأكد انك لازم تستحمل».

وأكدت إصابتها مستعرضة نتائج التحاليل الخاصة بها قائلة: «طلع ان كل ده بييجي على صحتك وحياتك، وبقول كده علشان لسه جايبه دلوقتى التحاليل بتاعتي، ولاقيت تحاليلي مفيش أوحش من كده الحمد، عندي انيميا حادة، وحاجات كتير ومنها اللى ضايقني أوي ان طلع عندي السكر».

وتابعت مناشدة متابعيها بالاهتمام بصحتهم: «اكتشفت دلوقتى ان جالي السكر، ودي حاجة لا الوم عليها غير نفسى، لأن انا اللى حملت نفسى فوق طاقتى، السكر ده حاجة بشعة بيعمي العينين، وبيبوظ السنان، ولازم تحارب وما تاكلش حاجات معينة، لازم ما تزعلش، لازم تلعب رياضة كتير».

وأضافت موجهة حديثها إلى «أعدائها»: «سمحت لناس يضايقوني طوال 20 سنة بدون وجه حق، وسمحت لنفسي بغبائي إني أضايق نفسي، لكن جاء الوقت اللي أخلي بالي فيه من نفسي وأوفر وقت كتير لي من غير أولادي أو شغلي ومن غير ما أهتم مين اللي بيتبلى عليّ ومين اللي بيهاجمني.. ربنا ينصرني على أعدائي اللي معرفش هم أعدائي ليه، ومش ذنبي إني ناجحة وأن اسمي رنان».

واختتمت ريهام سعيد حديثها قائلة: «لما وصلتني التحاليل حبيت أقولهم خلوا بالكم من نفسكم ومفيش حاجة في الدنيا مستاهلة لأن كل حاجة هتعدي، وما تاخدوش فوق طاقتكم، لأن ربنا عارف أنه بيدي كل واحد حاجة عارف إنه هيتحملها.. ما تضايقوش نفسكم أبدًا».