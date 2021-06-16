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بوتين: معظم الهجمات الإلكترونية في العالم تأتي من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا

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بوتين: معظم الهجمات الإلكترونية في العالم تأتي من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بوتين: معظم الهجمات الإلكترونية في العالم تأتي من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المحادثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن سارت بشكل جيد.

وأكد بوتين خلال مؤتمر صحفي عقد اجتماعه مع بايدن في مدينة جنيف السويسرية، أنه تم مناقشة الاستقرار الاستراتيجي والعلاقات التجارية والأمن الإقليمي والأمن السيبراني.

وأشار بوتين إلى أن معظم الهجمات الإلكترونية في العالم تأتي من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا.

كما أكد بوتين أن لديها التزام واحد فقط حيال أوكرانيا، وهو تنفيذ اتفاقيات مينسك إذا كانت كييف جاهزة.

وحول ملف التعاون الاستراتيجي، أعلن الرئيس الروسي أن الرئيس جو بايدن اتخذ قرارا مسؤولا وفي الوقت المناسب بتمديد ستارت-3 لمدة 5 سنوات.

بوتين: روسيا تجري تدريبات عسكرية على أراضيها تمامًا مثل الولايات المتحدة لكن روسيا لا تجري مناورات وتسحب معداتها إلى حدود الولايات المتحدة.

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