انتهاء الجلسة الموسعة بين بوتين وبايدن

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أعلن مسؤول في البيت الأبيض انتهاء الجلسة الموسعة من المفاوضات بين بوتين وبايدن في جنيف، والتي استمرت 3 ساعات ونصف.

وغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقر إقامة القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة جنيف السويسرية، وذلك بعد اجتماعات استمرت لمدة 3 ساعات ونصف الساعة.

وظهر الرئيس الأمريكي وهو يغادر مقر القمة، فيما أشارت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن الاجتماعات بين الجانبين استمرت لمدة 3 ساعات ونصف الساعة.

والتقي الرئيسان الروسي والأمريكي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، في جنيف لمناقشة عدد من قضايا التعاون بين البلدين.

وناقش الرئيسان مواضيع مختلفة مثل ضمان الأمن الاستراتيجي، وجائحة «كورونا»، ومكافحة الجريمة السيبرانية، والتعاون الاقتصادي، والمناخ، والقطب الشمالي، والقضايا الدولية مثل سوريا، وليبيا، وأفغانستان، وناغورني قره باغ، وأوكرانيا وبيلاروس.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد اقترح في اتصال هاتفي مع بوتين إجراء اجتماع على أرض محايدة. وقد ناقش الطرفان العديد من الخيارات، ليتفقا على اللقاء في سويسرا، حيث جرى في عام 1985 اجتماع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي، ميخائيل غورباتشيوف والرئيس الأمريكي رونالد ريجان.