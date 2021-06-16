أخبار عاجلة

أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز -
ابنة الرئيس الموريتاني السابق: «ظروف اعتقاله مقبولة لكن ليس لديه تلفزيون» -
«صحة النواب» تناقش أزمة استيلاء الوزارة على عيادات التأمين الصحي في أكتوبر -
«مشروعات النواب» تناقش عدم تفعيل مكاتب تسويق التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي -
معارك ضارية بين طالبان والقوات الأفغانية في غزنة جنوبي البلاد -
وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة: امتحانات هذا العام أسهل من السنوات السابقة -
خبيرة تغذية: الخلايا الدهنية تزيد بعد انقطاع الدورة الشهرية -
وزير التعليم: اختبارات الدبلومة الأمريكية ستتم تحت إشراف الوزارة فقط -
أمريكا تهدد إثيوبيا: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام فظائع تيجراي -
رسمياً .. تاكيس جونياس مديراً فنياً لفريق بيراميدز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

انتهاء الجلسة الموسعة بين بوتين وبايدن

Print
انتهاء الجلسة الموسعة بين بوتين وبايدن انتهاء الجلسة الموسعة بين بوتين وبايدن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مسؤول في البيت الأبيض انتهاء الجلسة الموسعة من المفاوضات بين بوتين وبايدن في جنيف، والتي استمرت 3 ساعات ونصف.

وغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقر إقامة القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة جنيف السويسرية، وذلك بعد اجتماعات استمرت لمدة 3 ساعات ونصف الساعة.

وظهر الرئيس الأمريكي وهو يغادر مقر القمة، فيما أشارت «سي إن إن» الأمريكية أن الاجتماعات بين الجانبين استمرت لمدة 3 ساعات ونصف الساعة.

والتقي الرئيسان الروسي والأمريكي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، في جنيف لمناقشة عدد من قضايا التعاون بين البلدين.

وناقش الرئيسان مواضيع مختلفة مثل ضمان الأمن الاستراتيجي، وجائحة «كورونا»، ومكافحة الجريمة السيبرانية، والتعاون الاقتصادي، والمناخ، والقطب الشمالي، والقضايا الدولية مثل سوريا، وليبيا، وأفغانستان، وناغورني قره باغ، وأوكرانيا وبيلاروس.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد اقترح في اتصال هاتفي مع بوتين إجراء اجتماع على أرض محايدة. وقد ناقش الطرفان العديد من الخيارات، ليتفقا على اللقاء في سويسرا، حيث جرى في عام 1985 اجتماع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي، ميخائيل غورباتشيوف والرئيس الأمريكي رونالد ريجان.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"إياتا" يُطلق بوابة التسجيل الذاتي لضمّ "مختبرات كوفيد-19" للشبكة المعتمدة

"إياتا" يُطلق بوابة التسجيل الذاتي لضمّ "مختبرات كوفيد-19" للشبكة المعتمدة

وزيرة التخطيط: 80 مليار جنيه تكلفة تجديد الشبكة الوطنية للقنوات المائية

وزيرة التخطيط: 80 مليار جنيه تكلفة تجديد الشبكة الوطنية للقنوات المائية

أهالي "فروة" و"حلق قلوة" يشتكون من سوء تغطية شبكة الاتصالات

أهالي "فروة" و"حلق قلوة" يشتكون من سوء تغطية شبكة الاتصالات

أهالي "فروة" و"حلق قلوة" يشتكون من سوء تغطية شبكة الاتصالات

أهالي "فروة" و"حلق قلوة" يشتكون من سوء تغطية شبكة الاتصالات