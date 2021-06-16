إحالة المتهم بتصوير «فتاة المطار» إلى محكمة الجنايات

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قررت النيابة العامة، الأربعاء، إحالة المتهم بانتهاك حرمة فتاة بتصويرها دون رضائها بمطار القاهرة للمحاكمة الجنائية.

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت أول أمس تداول تصوير أذاعته فتاة بموقع للتواصل الاجتماعي تضررت فيه من شخص صورها على نحو نال من حُرمتها.

وقالت النيابة العامة في بيان لها إنه «في صباح اليوم التالي تلقت بلاغًا من الفتاة ضد موظف بميناء القاهرة الجوي لتصويرها خلسةأثناء إنهائها إجراءات وصولها بميناء القاهرة الجوي«.

وبسؤال الفتاة قالت إنها فور تبينها فعل المتهم أبلغت ذويها الذين كانوا معها فواجهوا المتهم بفعله وأبلغوا السلطات الأمنية بالواقعة.

وأضافت أنها باطلاعها على هاتف المتهم آنذاك رأت صورتيْنِ لها صوَّرهما المتهم وصورًا لأخريات صُوِّرت بذات الطريقة، وأيد طويهاشهادتها في التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته فيما هو منسوبٌ إليه من تعرضه للمجني عليها في مكان عام بالتقاط صورتين لها بهاتفهالمحمول دون رضائها تظهر فيهما مواضع من جسدها بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، فأنكر وادعى التقاطه الصور رغبةً فيتوثيق الزحام الذي كانت فيه المجني عليها لعرضه على رؤسائه.

ونفي المتهم أنه قصد غير ذلك من التقاط صور المجني عليها بتلك الطريقة.

كانت «النيابة العامة» قد اطلعت على محتوى هاتف المتهم فشاهدت صورتي المجني عليها، وصورًا لأخريات ملتقطة بذات الطريقة، فواجهتهبها فأقرَّ بالتقاطه صورَ المجني عليها دون قصد إظهارها على نحو ما أُخذت، وادَّعى عدم علمه بكيفية وجود باقي الصور بهاتفه.

وأكدت التحريات التقاطَ المتهم بهاتفه المحمول خلسةً صورًا لمواطن عفة المجني عليها وصورًا لأخريات بذات الطريقة، وذلك بمنطقة لا تغطيهاآلات المراقبة بالميناء، وأن مهامَّ عمله لا تجيز له التصوير داخل الميناء.

و أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتقديمه للمحاكمة الجنائية.