أخبار عاجلة

أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز -
ابنة الرئيس الموريتاني السابق: «ظروف اعتقاله مقبولة لكن ليس لديه تلفزيون» -
«صحة النواب» تناقش أزمة استيلاء الوزارة على عيادات التأمين الصحي في أكتوبر -
«مشروعات النواب» تناقش عدم تفعيل مكاتب تسويق التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي -
معارك ضارية بين طالبان والقوات الأفغانية في غزنة جنوبي البلاد -
وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة: امتحانات هذا العام أسهل من السنوات السابقة -
خبيرة تغذية: الخلايا الدهنية تزيد بعد انقطاع الدورة الشهرية -
وزير التعليم: اختبارات الدبلومة الأمريكية ستتم تحت إشراف الوزارة فقط -
أمريكا تهدد إثيوبيا: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام فظائع تيجراي -
رسمياً .. تاكيس جونياس مديراً فنياً لفريق بيراميدز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الاردن : 15 ألف شخصا أصيبوا بعد تلقيهم المطعوم

Print
الاردن : 15 ألف شخصا أصيبوا بعد تلقيهم المطعوم الاردن : 15 ألف شخصا أصيبوا بعد تلقيهم المطعوم

جى بي سي نيوز  :- توقع أمين عام وزارة الصحة عادل البلبيسي زيادة أعداد الإصابات بعد فتح عديد القطاعات بموجب الخطة الحكومية بالعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل متدرج.

وأشار في حديث تلفزيوني الثلاثاء، إلى احتمالية الوصول إلى تسجيل 5 أضعاف أعداد الإصابات بعد فتح القطاعات بحيث تسجل قرابة 2500 إصابة باليوم الواحد، مشيرا إلى “أننا لن نواجه موجة ثالثة تحمل أعداد إصابات عالية”.

وأكد تراخيا واضحا بين أفراد المجتمع في تطبيق إجراءات الوقاية من ، داعيا للمحافظة على تطبيق البروتوكولات الصحية والإقبال على أخذ اللقاح.

وبين إصابة نحو 15 ألف شخصا بفيروس كورونا بعد تلقيهم المطعوم، منهم 12 ألفا بعد تلقيهم جرعة المطعوم الأولى، و3 آلاف بعد تلقيهم الجرعة الثانية، لكنها تعتبر نسبا قليلة جدا مقارنة بعدد من أخذوا المطعوم.

ولفت إلى أن المطعوم لا يقوم فقط بمنع الإصابة وإنما يعمل على أن تكون أعراض الإصابة خفيفة بعد أخذه.

وقال إن الوزارة بدأت بحملات توعوية عدة حول المطاعيم، مشيرا إلى بدء حملة جديدة في الـ28 من حزيران الحالي مبنية على أسس علمية تخاطب المسجلين عن المنصة ولم يحضروا لأخذه.

وأكد ان نحو 200 ألف شخص أرسلت لهم رسائل بموعد تلقي المطعوم لكنهم لم يحضروا.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)