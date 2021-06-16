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مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن تكرم "جابر" و"أماني" من خيرية صامطة

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نظير مشاركتهما الفعّالة والمتميزة

مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن تكرم

كرمت الأمانة العامة لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، في دورتها الـ22، الطالب جابر محمد جابر مدخلي، والطالبة أماني علي إسماعيل مدخلي، من جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بصامطة.

جاء ذلك نظير مشاركتهما الفعالة والمتميزة في المسابقة التي أقيمت "عن بعد".

ومُنح المشاركان من تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صامطة شهادتي شكر وتقدير من قبل الأمانة العامة لمسابقة تحفيظ القرآن الكريم المحلية والدولية.

ومن جانبه عبّر المشاركان عن سرورهما بهذه المسابقة، راجين من الله العلم النافع والتوفيق لحفظ كتابه الكريم.

مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن تكرم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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