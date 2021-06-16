وزير الخارجية يبحث مع نظيره العُماني العلاقات الثنائية بين البلدين

★ ★ ★ ★ ★

استقبل وزير الخارجية والدفاع بإيرلندا

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض، اليوم، وزير الخارجية بسلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ148 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

استقبل وزير الخارجية والدفاع بإيرلندا، كما استقبل وزير الخارجية، في مكتبه بالرياض، اليوم، وزير الخارجية والدفاع في جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.