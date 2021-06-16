كورونا.. العراق يسجل 5139 إصابة جديدة و500 حالة بالمغرب

★ ★ ★ ★ ★

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 524975 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم بأنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 9221 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 512097 حالة.

العراق

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 5139 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1269440 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 16781 حالة، فيما تم تسجيل 3779 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1184492 حالة.