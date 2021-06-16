الحكم على طبيب الأسنان المتحرش بالرجال 15 يوليو

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حددت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، جلسة 15 يوليو المقبل، للحكم على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال.

كانت النيابة أحالت طبيب الأسنان، المحبوس، إلى «محكمة الجنايات المختصة» لمحاكمته في الاتهامات المنسوبة إليه، بعد أن أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية، بشأن فحص هاتفه، وما تبين «للنيابة» باطلاعها على هذا الهاتف.

وقالت النيابة إن طبيب الأسنان المتهم «قرَّر أنه يعانى من اضطراب في الميول الجنسية، وإن هذا الاضطراب وإن كان لا يسلبه وعيه وإدراكه فإنه زيَّن له ارتكاب سلوك خاطئ». ردًا على الاتهامات الموجهة لموكله، قال كمال يونس، المحامى، إن هناك تراخيا في تقديم البلاغ.