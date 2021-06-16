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وزير التعليم العراقي يستقبل السفير المصري في بغداد

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وزير التعليم العراقي يستقبل السفير المصري في بغداد وزير التعليم العراقي يستقبل السفير المصري في بغداد

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استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الدكتور نبيل كاظم عبدالصاحب سفير جمهورية العربية وليد محمد إسماعيل ودعا إلى افتتاح ملحقية ثقافية في القاهرة.

وأعرب وزير التعليم العراقي عن أمله بمزيد من تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد والقاهرة في المجالات كافة ولاسيما التعاون العلمي والأكاديمي.

وأكد كاظم على أهمية تعزيز التبادل الثقافي من خلال المنح الدراسية مشيرا إلى استعداد الجامعات العراقية بتقديم المنح إلى الجانب المصري في مختلف الاختصاصات فيما اقترح أن تكون تلك المنح الدراسية ضمن التخصصات النادرة وتفعيل الإشراف المشترك في الدراسات العليا والتوأمة بين الجامعات والمنحة البحثية لما بعد مرحلة الدكتوراه مجددا الدعوة إلى افتتاح ملحقية ثقافية عراقية في القاهرة لمتابعة شؤون الطلبة وتسهيل إجراءات الالتحاق بالجامعات المصرية التي تحتضن أعدادا ليست بالقليلة من الدارسين العراقيين.

من جهته أكد السفير المصري في بغداد العمل على تذليل المعوقات أمام الطلبة العراقيين الدارسين في مصر وتسهيل إجراءات الفيزا والإقامة، مشيرًا إلى اتفاقه مع رأي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية على ضرورة مراجعة السياقات في هذا المجال وتنمية بيئة التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

المصرى اليوم

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