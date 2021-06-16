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: الأمة العربية تحتاج إلى رؤية مشتركة لمواجهة تحديات الإعلام الجديد

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مصر : الأمة العربية تحتاج إلى رؤية مشتركة لمواجهة تحديات الإعلام الجديد : الأمة العربية تحتاج إلى رؤية مشتركة لمواجهة تحديات الإعلام الجديد

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أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الإعلام العربي يواجه تحديات مشتركة كبيرة تحتاج إلى رؤية مشتركة في مواجهتها في مقدمتها تحديات الإعلام الجديد الذي تسيطر عليه الشركات الكبرى، وكذلك محاولة نشر الشائعات والأفكار والمعتقدات الخطيرة والدعاية الكاذبة.

وقال جبر في كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي انطلقت اليوم الأربعاء بالجامعة العربية برئاسة السودان- إنه آن الأوان لتفعيل الرؤى الكثيرة التي توصلنا إليها في اجتماعات وزراء الإعلام العرب وان نصل لاسراتيجيات موحدة لتطهير العقول من أفكار ومعتقدات أخطر من القنابل والمتفجرات والسيارات المفخخة التي يستخدمها الإرهابيون، لنحمي شبابات من الوقوع في براثن تلك الجماعات.

وأضاف إننا نواجه تحدياً رهيبا متمثلا في الإعلام الإلكتروني، وإذا لم نتسلح بالعلم والمعرفة ودخول العالم الجديد بأدواته ووسائله، وسوف تواجه حروباً أكثر شراسة مع الشركات الكبرى التي تتحكم في الإعلام الجديد وترسم اتجاهاته السياسية التي تتعارض أحياناً مع ثوابتنا الوطنية علاوة على الحقوق المادية الكبيرة للدول العربية.
وتابع قائلاً «أننا نواجه خطر الشائعات المغرضة والدعاية الكاذبة التي تضرب أمن واستقرار بلادنا، وتتطلب منا جميعاً أن نتوصل إلى رؤية مشتركة لنشكل حوائط صد من واقع ثقافتنا العربية والإسلامية مع الأخذ في الاعتبار أهمية توسيع دوائر الحوار والتعبير عن الرأي والحرية والممارسة الديمقراطية.

وقال «إننا كأمة عربية نواجه تحدياً قد يكون متطابقاً في كل الدول متمثلا في المشكلات والتحديات التي تواجه الإعلام التقليدي في صدارته الصحافة الورقية لصالح الإعلام الجديد، مما يتطلب أن نتواصل ونتحاور لإيجاد حلول لهذه المشاكل حفاظاً على الأمن القومي العربي، وحتى لا نترك الرأي العام للعشوائية والارتجال الذي يحدث في بعض الأحيان».

وأشار إلى تعدد المخاطر والتهديدات على الأمن القومي العربي، وأحياناً يكون التهديد من قلب أمتنا ومن بعض أفراد شعوبنا، مشيرا إلى أن الإعلام من أهم ثوابت الامن القومي العربي.

وقال «لقد أصبحنا مشكلات متطابقة في كل الدول العربية وهمومنا واحدة مما يحتم تقارب الرؤى والأفكار حول قضايا مصيرية مهمة لا يمكن الاختلاف حولها أو الهروب منها».

ونقل كرم جبر تحيات الرئيس عبدالفتاح إلى الحضور في مجلس وزراء الإعلام العرب، وتمنياته لهم بالتوفيق.

المصرى اليوم

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