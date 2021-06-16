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السودان يدعو للتعاون العربي في مجال التوعية الإعلامية بمخاطر كورونا

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السودان يدعو للتعاون العربي في مجال التوعية الإعلامية بمخاطر كورونا السودان يدعو للتعاون العربي في مجال التوعية الإعلامية بمخاطر كورونا

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أكد وزير الثفاقة والإعلام السوداني حمزة بلول الأمير، رئيس الدورة الـ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب، أهمية تعزيز التعاون الإعلامي العربي خاصة في مجال التوعية بمخاطر جائحة كورونا عبر عمل إعلامي يستند إلى الحقائق العلمية المرتبطة بالجائحة.

وأكد الوزير السوداني- في كلمته في افتتاح الدورة الـ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي انطلقت اليوم الأربعاء بالجامعة العربية- أن جدول أعمال المجلس يضم قائمة من القضايا المهمة في مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات المرتبطة بها، ودور الإعلام في التصدي للإرهاب، والخطة المرحلية لتطوير الخطة الإعلامية العربية في الخارج، ومشروع يوم الإعلام العربي، وجائزة الإبداع العربي.

ودعا إلى ضرورة مناقشة التفاوت التنموي، والتكامل بين شعوب المنطقة، والانتقال للإعلام العربي من مرحلة عرض القضايا والنزاعات لتقديم الحلول، مؤكدا أهمية العمل الجماعي العربي في مجال الإعلام، والعمل على تقديم المعلومات الموثقة للمواطن العربي.

وأكد ضرورة إعطاء اهتمام خاص للمجموعات التي تتسم قضاياها بالخصوصية مثل الأطفال والمرأة وذوي الإعاقة.

المصرى اليوم

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