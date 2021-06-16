أول قمة ثنائية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي في جنيف

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عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن أول قمة ثنائية له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد تنصيب الأول في شهر يناير الماضي، وذلك في العاصمة السويسرية جنيف، في محاولة لتهدئة التوتر السائد بين البلدين بسبب أزمات متعددة، وناقشا الطرفين سبل مكافحة جائحة فيروس كورونا، والجريمة السيبرانية، والتعاون الاقتصادي، وتغيرات المناخ، والنزاعات الإقليمية، المتعلقة بالنزاع في منطقة كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا والأوضاع في أوكرانيا وذلك لمدة ساعة ونصف بدلا من 75 دقيقة كما كان محددا لها سلفا، وكان قد استقبل الرئيسين، الرئيس السويسري جي بارملان؛ حيث تمنى لهما التوفيق.

وبدأت القمة الثنائية بجلسه خاصة حضرها وزيرا خارجين البلدين، ثم جلسة محادثات، وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن هناك مسائل كثيرة تراكمت في العلاقات الروسية الأميركية، تتطلب مناقشة على أعلى مستوى، وذلك بعدما وجه الشكر لنظيره الأمريكي على مبادرته لعقد الاجتماع، قائلا: أعلم أن لديك رحلة وعمل كثير.

وقال الرئيس الأميركي، الذي بادر بمصافحة نظيره الروسي، إن اللقاء المباشر وجها لوجه دائما أفضل.

وكان قد وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الخطاب الأمريكي قبل لقاء الرئيسيين الروسي والأمريكي، بالإيجابي، مضيفا أنه لفهم مدى قوة التناقضات في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، يجب الجلوس على طاولة المفاوضات.

وكان بايدن، قد اقترح في اتصال هاتفي مع بوتين إجراء اجتماع في أرض محايدة وقد ناقش الطرفان العديد من الخيارات، ليتفقا على اللقاء في سويسرا، وفي وقت سابق، قال بايدن إنه سيضع الخطوط الحمراء لبوتن، خلال القمة، في إشارة إلى أن روسيا ضالعة في عدة استفزازات للولايات المتحدة.