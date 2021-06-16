أخبار عاجلة

أروابارينا يودع لاعبي بيراميدز -
ابنة الرئيس الموريتاني السابق: «ظروف اعتقاله مقبولة لكن ليس لديه تلفزيون» -
«صحة النواب» تناقش أزمة استيلاء الوزارة على عيادات التأمين الصحي في أكتوبر -
«مشروعات النواب» تناقش عدم تفعيل مكاتب تسويق التكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي -
معارك ضارية بين طالبان والقوات الأفغانية في غزنة جنوبي البلاد -
وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة: امتحانات هذا العام أسهل من السنوات السابقة -
خبيرة تغذية: الخلايا الدهنية تزيد بعد انقطاع الدورة الشهرية -
وزير التعليم: اختبارات الدبلومة الأمريكية ستتم تحت إشراف الوزارة فقط -
أمريكا تهدد إثيوبيا: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام فظائع تيجراي -
رسمياً .. تاكيس جونياس مديراً فنياً لفريق بيراميدز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

تدعو لجعل وفلسطين عضوين دائمين بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام

Print
السعودية تدعو لجعل مصر وفلسطين عضوين دائمين بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام تدعو لجعل وفلسطين عضوين دائمين بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اقترح ماجد القصبي وزير الإعلام السعودي المكلف رئيس الدورة السابقة (الـ50) لمجلس وزراء الإعلام العرب إضافة ودولة فلسطين كعضوين دائمين في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب وكذلك إضافة دولة رئاسة مجلس وزراء الإعلام العرب خلال فترة رئاستها.

جاء ذلك في كلمة للقصبي، الأربعاء، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ51 لمجلس الوزراء الإعلام العرب التي انطلقت بالجامعة العربية، وذلك قبيل تسليمه رئاسة المجلس لنظيره السوداني حمزة بلول الرئيس الحالي للمجلس.

وأكد الوزير السعودي أن القضية الفلسطينية تشهد تطورات خطيرة، مما يتطلب بذل مزيد من الجهود لزيارة وعي المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام والعمل على إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على الدعم السعودي الثابت للشعب الفلسطيني.

وقال إن العمل العربي الإعلامي المشترك يواجه تحديات كبيرة لاسيما التدفق الهائل للأخبار وتسارع الأحداث وتعدد الاحتياجات المعرفية للمتلقين والبدائل الرقمية والتنافس العالمي في مجال الإعلام.

وشدد على أن تداعيات جاحئة كورونا تفرض واقعاً تلعب فيه وسائل الإعلام دوراً أكثر فعالية من خلال حث الجمهور على تلقي اللقاح باعتبار ذلك أهم وسيلة للتعافي، مع ضرورة توعية الإعلام بأهمية استدامة الإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أن ظهور السلالات المتحورة من يفرض ضرورة استمرار الإجراءات الوقائية ومن هنا جاء قرار المملكة العربية بالسماح بتأدية 60 ألف حاج فقط من داخل المملكة لمناسك الحج هذا العام.

واقترح الوزير السعودي صياغة استراتيجية إعلامية العربية للتصدي لجائحة كورونا وتشكيل فريق عمل عربي مشترك لإعدادها تحت إشراف قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، لتؤكد على ضرورة دحض الشائعات الزائفة حول لقاحات كورونا ورفع سبل الوعي حول التعامل مع جائحة كورونا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم

خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم

رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير)

رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير)

«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد