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الجزئر تدعو إلى سن وتفعيل قوانين عربية مشتركة لمحاربة الجريمة الإلكترونية

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الجزئر تدعو إلى سن وتفعيل قوانين عربية مشتركة لمحاربة الجريمة الإلكترونية الجزئر تدعو إلى سن وتفعيل قوانين عربية مشتركة لمحاربة الجريمة الإلكترونية

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دعا وزير الاتصال الجزائري الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر إلى سن وتفعيل قوانين عربية مشتركة لمحاربة الجريمة الإلكترونية.

وقال الوزير الجزائري- في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ51 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي انطلقت اليوم بالجامعة العربية- إن العالم الافتراضي، أصبح مجالا خصبا ومباحا للترويج لمختلف الجرائم، ولتشجيع خطاب العنف والإرهاب والكراهية الذي استهدف بشكل خاص المنطقة العربية.

وأضاف «لعل حروب الجيل الرابع أو ما يعرف بالحروب السيبرانية، هي أخطر ما يواجهنا حاليا حيث تخصص جهات معروفة بعدائها التقليدي للعرب نخبها الإلكترونية وترصد مليارات الدولارات لزرع الفتن وللتأثير على المتلقين.

ودعا إلى ضرورة تحصين الوضع العربي عبر ضمان سيادة سيبرانية للمواقع والمنصات الإلكترونية، تسمح بإنتاج محتوى رقمي عربي موحد ومؤمن.

وقال «يتعين ألا تقتصر هذه العملية على التحكم في الرقمنة، وإنما تتعداها لتشمل آليات ومقاربات مكملة منها: سن وتفعيل قوانين مشتركة لمحاربة الجريمة الإلكترونية في زمن المعلومة السريعة والأخبار المؤثرة على تشكيل الرأي وعلى توجهات وقناعات المؤسسات والأفراد.

وأضاف «إن هذا الواقع المعقد وإسقاطاته السلبية على أمن واستقرار وتنمية بلداننا، يفرض علينا ضرورة تبني خطة عمل وتنسيق وتعاون مع شركات الإعلام الدولية المسيطرة على الإنترنت سعيا إلى تعزيز البعد الأخلاقي والتضامني في هذا المجال.

وقال إن التحديات الكبرى التي تواجه الأمة العربية في مختلف المجالات، تفرض التكيف مع كافة المستجدات لاسيما عن طريق ضمان إعلام عربي محترف قادر على الدفاع على قضايانا المشتركة والمصيرية. ولأجل هذا، فهو مطالب بالتواجد النوعي في كافة الفضاءات لاسيما الإلكترونية منها وذلك لشغل المساحات والوسائط التي يستغلها البعض للمناورة والتخطيط من أجل التأثير على خياراتنا الكبرى.

وقال إن «الإستراتيجية الإعلامية العربية» و«خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج»، تشكلان أبرز الآليات الواجب تعزيزها وتقييمها باستمرار، باعتبارهما ورقة طريق مشتركة لإنجاح مهمة الإعلام العربي، في ظل منافسة شرسة وأحيانا غير أخلاقية ولا مهنية لبعض وسائل الإعلام الأجنبية.

المصرى اليوم

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