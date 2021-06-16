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رئيس «حمس» بعد حصول حزبه على 64 مقعدًا في البرلمان: الخصوم أصيبوا بالحسرة

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رئيس «حمس» بعد حصول حزبه على 64 مقعدًا في البرلمان: الخصوم أصيبوا بالحسرة رئيس «حمس» بعد حصول حزبه على 64 مقعدًا في البرلمان: الخصوم أصيبوا بالحسرة

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قال رئيس حزب حركة مجتمع السلم، عبدالرزاق مقري، إن حزبه حقق نتيجة تاريخية في التشريعيات، مما أصاب من أسماهم بالخصوم الإيديولوجيين بـ«الحسرة».

واضاف نجاح حركة «مجتمع السلم» في الانتخابات البرلمانية تعني نجاح للجزائر، وتابع: تحملت من التهديدات والضربات والمؤامرات بكل أنواعها ما لا يخطر على البال. من أجل ضرب الحركة بضرب رمزها.

وكان حزب «حمس» «إخوان الجزائر»، قد حصد 64 مقعدًا في الانتخابات، التي بلغت نسبة المشاركة فيها 23.03 %، بمشاركة 5 ملايين و525 ألفا و324 ناخبا من أصل 24 مليونا و424 ألفا و171 ناخبا، بالمقارنة بانتخابات عام 2017، التي بلغت 37%.

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