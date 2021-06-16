أمينة خليل بعد حصولها على لقب «سفيرة فخرية»: إنجاز لم أحلم به

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اختار صندوق الأمم المتحدة للسكان في القاهرة، الفنانة أمينة خليل، سفيرة فخرية في حضور «إيب بترسون»، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، واللواء إسماعيل الفار وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وهنأت مرسي، أمينة خليل بتعيينها سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيدة، بحسب بيان المجلس القومي للمرأة، بدورها في مسلسلها الأخير «خلي بالك من زيزي»، الذي ناقش قضية مهمة للغاية، مهنئة فريق عمل المسلسل على هذا النجاح المتميز، الذي وصل إلى جميع المصريين.

كذلك حضر الحفل، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة، رانيا المشاط، إلى جانب عدد من السفراء والقادة البارزين من المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وكانت «خليل» شاركت مع صندوق الأمم المتحدة للسكان على مدى السنوات الماضية في أنشطة مجتمعية مختلفة لنشر الرسائل ذات الصلة، وسلطت أمينة الضوء بجرأة على مواضيع مثل تمكين المرأة من خلال أعمالها المختلفة.

وبعد الانتهاء من الاحتفال، عادت الفنانة لتعبر عن سعادتها بين جمهورها، مُشاركة بتجربتها ومشاعرها خلال اليوم، عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور «انستجرام»: «الأمس كانت ليلة جميلة وإنجاز لم أحلم به من قبل، أنا ممتنة جدًا لهذه الفرصة الحمدلله، ربنا كبير أوي، أعدكم ببذل كل ما بوسعي في هذه الرحلة لإحداث تغيير إيجابي في بلدي».

وتابعت: «أعدكl ببذل كل ما بوسعي من صميم قلبي تجاه النساء والفتيات، ونعم لدينا صوت وحقوق ونعم على الجميع الوقوف متحدون، وأنه لشرف عظيم أن اكون سفيرًا فخريًا للنوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أتمنى أن أجعل عائلتي فخورة، أمل أن أجعل أحبائي وأصدقائي فخورين، وأتمنى أن أجعل بلادي فخورة».

ووفقًا لبيان الصندوق الأممي في مصر من خلال شراكتها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تلتزم خليل بتمكين النساء والفتيات وإلقاء الضوء على القضايا السكانية الهامة، مما يساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان على تحقيق برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

وقالت أمينة في كلمتها خلال الحفل أمس: «حان وقت العمل من أجل النساء والفتيات في كل مكان، إذا اتخذنا خطوات كبيرة لتحسين حياة النساء، فهذا يعني خطوات حقيقية وملموسة لتحسين حياة ومستقبل الأطفال والأسر أيضا».