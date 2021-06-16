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خالد عيد يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الإسماعيلي

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خالد عيد يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الإسماعيلي خالد عيد يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الإسماعيلي

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أعلن خالد عيد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة عن قائمة فريقه التي ستنظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها غدا الخميس، على الإسماعيلية؟ ضمن منافسات الجولة الــ26 من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة غزل المحلة لمواجهة الدراويش كالآتي:-

في حراسة المرمى: محمود رضا، عمرو شعبان

خط الدفاع: جلال العقدة، محمد سامي، فتحي مبروك، محمد فتح الله، محمود علاء، أحمد عادل، بسام ماهر.

خط الوسط: هشام بلحة، وأشرف سيد، خالد الاخميمي، يحيي حامد، أحمد حسن، وأحمد الشيخ، معتز محب، محمد غلوش، محمد عبدالقادر، أحمد الندري، عبده يحيي

خط الهجوم: محمود صلاح، إسلام فؤاد.

المصرى اليوم

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