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"سعود الطبية": بالون المعدة لم تثبت فعاليته لـ"إنقاص الوزن"

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"سعود الطبية": بالون المعدة لم تثبت فعاليته لـ"إنقاص الوزن" "سعود الطبية": بالون المعدة لم تثبت فعاليته لـ"إنقاص الوزن"
أوصى باتباع تغذية صحية للحصول على الوزن المثالي

نبه مركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية بمدينة الملك سعود الطبية، إلى أن بالون المعدة لم تثبت فعاليته لإنقاص الوزن والحفاظ عليه.

وأوضح "المركز" أن نمط الحياة واتباع التغذية الصحية أمر ضروري لإنجاح أي طريقة لإنقاص الوزن.

يذكر أن بالون المعدة يعتبر إجراء لإنقاص الوزن يجريه بعض مراكز جراحات السمنة، يتضمن وضع بالون سليكوني مملوء بمحلول مخصص في المعدة للحد من مقدار ما يمكن الشخص تناوله من طعام وجعله يشعر بالشبع بصورة أسرع، ويترتب عليه في بعض الحالات عدة آثار جانبية ومخاطر محتملة وفق عدد من المواقع المتخصصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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