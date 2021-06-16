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"السديس" يلتقي قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

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استعرضا سبل تطوير العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين

التقى الرئيس لعام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن عبدالله البسامي، بحضور عددٍ من القيادات الأمنية نائب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد الدكتور فواز بن عبدالواحد المتيهي، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد محمد بن سعد السهيمي، وقائد القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة بمنطقة مكة المكرمة العقيد عطية بن حامد الغامدي، والمشرف على مكتب قائد القوات المقدم سامح بن مطيع الله السلمي.

وبحث "السديس"، خلال اللقاء، تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، وسبل تطوير العلاقات والتعاون المشترك بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوات الأمنية بما يسهم في تكامل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحقيق تطلعات القيادة تجاه تكامل المنظومة الخدمية لقاصدي المسجد الحرام في ظل الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية، مؤكداً أهمية التعاون المشترك مع جميع الجهات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأشاد الرئيس العام بما تبذله الجهات الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من إسهامات في الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج والعمّار والزوار، مؤكداً عظم ومكانة الخدمات الجليلة التي تقدم من أجل سلامة القاصدين وتنظيم أدائهم للنسك والعبادات بكل يسر وطمأنينة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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