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المركز الوطني للتخصيص يطرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لاستطلاع آراء العموم

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المركز الوطني للتخصيص يطرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لاستطلاع آراء العموم المركز الوطني للتخصيص يطرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لاستطلاع آراء العموم

المركز الوطني للتخصيص يطرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لاستطلاع آراء العموم

أعلن المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع منصة استطلاع عن بدء استقبال الآراء والتعليقات من العموم حول مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) بتاريخ 5/ 8/ 1442هـ، ابتداءً من يوم الأربعاء 6/ 11/ 1442هـ، وحتى يوم الخميس 21/ 11/ 1442هـ، وسيتم استقبال الآراء والملاحظات والمرئيات من خلال منصة استطلاع بالمركز الوطني للتنافسية خلال المُدة المحددة.

ويشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص تهدف إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، وتوضح الجوانب التي نص عليها نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5/ 8/ 1442هـ، وتورد اللائحة وضع خطط مشاريع التخصيص، وأساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع نقل ملكية الأصول وآليات طرحها وتنفيذها، والتعاقد عليها، والشروط والضوابط اللازمة لذلك، وتوضح اللائحة آليات وإجراءات التظلّمات المُقدمة ضد إجراءات طرح مشاريع التخصيص وترسيتها والجوانب النظامية المُتعلقة بذلك.

تأتي هذه المبادرة إيماناً من المركز الوطني للتخصيص بأن عملية إصدار الأنظمة واللوائح تتطلب جهوداً مشتركة ومساهمةً من العموم وجميع ذوي المصلحة، وذلك بهدف الوصول إلى تشريعات فعّالة تلبي احتياجات ومتطلبات كل الأطراف ذات العلاقة، مؤكدًا أنه سيتم دراسة الآراء المُقدمة بدقة وأخذها بعين الاعتبار قبل اعتماد الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لنظام التخصيص.

ويدعو المركز المشاركين في الاستطلاع للتواصل في حال وجود أي أسئلة أو استفسارات على البريد الإلكتروني التالي: Law.Regulations@ncp.gov.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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