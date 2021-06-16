الرياض – مباشر: قدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية إجابات عن أبرز الأسئلة الشائعة الخاصة بدمج المؤسسة العامة للتقاعد مع التأمينات، بعد قرار مجلس الوزراء السعودي الصادر بالأمس، كالآتي:
س: هل هناك تغير في آلية التقديم على التقاعد؟
ج: قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على آلية التقديم على الخدمات والمعاملات.
س: هل هناك تغير في إجراءات التقديم على ضم مدد الاشتراك (تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات) بين المؤسستين؟
ج: لا يؤثر الدمج على إجراءات التقديم لضم المدد.
س: هل هناك تغير في إجراءات العدول عن ضم مدد الاشتراك (تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات) بين المؤسستين؟
ج: لا يؤثر الدمج على إجراءات العدول عن ضم المدد.
س: هل عملية الدمج ستؤثر على سير عمل المعاملات الحالية لدى المؤسستين؟
ج: لا يؤثر الدمج على سير عمل المعاملات الحالية لدى المؤسستين.
س: هل سيكون هناك تأثير على المعاش التقاعدي للتقاعدين الحاليين؟
ج: لا يوجد تغيير أو تأثير على المعاش التقاعدي للمتقاعدين الحاليين.
س: هل سيكون هناك تأثير على طريقة احتساب المعاش للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد؟
ج: لا يوجد تغيير أو تأثير على طريقة احتساب المعاش للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد.
س: هل هناك تغيير على تاريخ صرف المعاش التقاعدي؟
ج: قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعملاء المؤسستين.
س: هل سيكون هناك أي تغير أو تأثير على طريقة التقديم على التقاعد المبكر؟
ج: قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على طريقة التقديم على التقاعد المبكر.
س: هل هناك تغير على ما يتم استقطاعه من أجر الموظف الشهري مقابل اشتراكه بالنظام؟
ج: لا يوجد تغير على ما يتم استقطاعه من أجر الموظف الشهري مقابل اشتراكه بالنظام.
س: هل ما زال الاشتراك الاختياري مستمر أم توقف؟
ج: الاشتراك الاختياري بنظام التأمينات الاجتماعية لا يزال مستمر بنفس الشروط والضوابط.
س: هل هناك تغيير على شروط استحقاق التقاعد المبكر؟
ج: شروط استحقاق التقاعد المبكر لم تتغير أو تتأثر بقرار دمج المؤسستين.
س: هل هناك تغيير على نسب الاشتراكات؟
ج: نسب الاشتراكات مستمرة كما هي ولم تتأثر بقرار دمج المؤسستين.
س: هل هناك تغيير على سن التقاعد؟
ج: سن التقاعد النظامي مستمر ولم يتغير أو يتأثر بقرار دمج المؤسستين.
س: هل هناك تأثير على نظام مدة الحماية التأمينية؟
ج: نظام مد الحماية التأمينية مستمر ولم يتغير أو يتأثر بقرار دمج المؤسستين.
س: هل سيتم تغيير طريقة استقطاع القروض الحكومية؟
ج: لا يوجد تغيير في طريقة استقطاع القروض الحكومية.
س: احصل حاليا على معاش تقاعد من التقاعد واعمل في القطاع الخاص. هل سينقطع معاشي؟
ج: لا، قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.
س: احصل حاليا على معاش تقاعد من التأمينات وآخر من التقاعد، هل سيتغير معاشي؟
ج: لا، قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.
س: هل سيتم توحيد المزايا بين متقاعدي النظامين؟
ج: لا، قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.
س: هل يمكن لمتقاعدي ومستفيدي التأمينات الاستفادة من مزايا برنامج تقدير؟
ج: لا، حالياً البرنامج مخصص لعملاء المؤسسة العامة للتقاعد.
س: هل هناك تغيير أو تأثير على المعاش لأفراد الأسرة الذي يستلمون معاش حاليا من الجهتين؟
ج: لا، الاستحقاق سوف يستمر على ما هو عليه ولن يتأثر بقرار دمج المؤسستين.
س: هل هناك تأثير أو تغيير في آلية تحصيل الاشتراكات؟
ج: لا، آلية سداد وتحصيل الاشتراكات مستمرة على وضعها الحالي ولن تتأثر بقرار دمج المؤسستين.
س: هل هناك تأثير على الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء المؤسستين؟
ج: تقديم الخدمة عبر قنوات الخدمات الإلكترونية لعملاء المؤسستين مستمرة في وقتها الحالي دون تغيير.
س: هل سيتم توحيد قنوات التواصل؟
ج: قنوات التواصل مستمرة في وقتها الحالي دون تغيير.
س: هل عملية الدمج تتطلب أي إجراء من قبل عملاء المؤسستين؟ مثلا تحديث البيانات أو زيارة أحد مراكز الخدمة؟
ج: لا يتطلب دمج المؤسستين اتخاذ أي إجراء من قبل العملاء.
س: هل سيتم خدمة عميل التقاعد في فروع التأمينات والعكس؟
ج: في الوقت الحالي ستسمر المؤسسة العامة للتقاعد بخدمة عملائها والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخدمة عملائها.
س: الخاضعين لبرنامج مد الحماية لمن سيتبعون؟
ج: سيستمر الوضع كما هو من ناحية التعاملات الخاصة بكل جهة.
س: هل هناك تغيير في جهة صرف المعاش التقاعدي؟
ج: لا، جهة الصرف مستمرة على وضعها الحالي.
س: مكافأة نهاية الخدمة هل ستتأثر؟
ج: لا علاقة للمؤسستين بمكافأة نهاية الخدمة.
س: طلبات ضم الخدمة والعدول كيف سيقوم العميل بتقديمها؟
ج: بنفس الطريقة الحالية، يتم تقديم طلب الضم للنظام الأول، ويتم تقديم طلب العدول للنظام الأخير.
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مباشر (اقتصاد)