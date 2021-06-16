وزير التعليم يلتقي الأمين العام لـ"موهبة" والطلبة الفائزين بجوائز "آيسف"

★ ★ ★ ★ ★

أعرب عن قناعته بأن النجاحات المتحققة دليل على تطور المنظومة التعليمية

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، بالأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع "موهبة" الكتور سعود بن سعيد المتحمي، والطلبة الفائزين بجوائز معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة 2021.

وأشاد "آل الشيخ" خلال اللقاء بالعلاقة التكاملية بين وزارة التعليم وموهبة في إعداد جيل ينافس عالمياً، ويمثّل الوطن في المسابقات والفعاليات الدولية، ويحقق المنجزات التي تعكس مكانة المملكة ومؤشراتها التنافسية.

وذكر أن كل واحد من أبناء وبنات المملكة شريك في تنمية الوطن، والمساهمة في تطويره، لافتاً إلى أن ما حقق من نتائج للطلبة في المسابقات الدولية دليل على تطوّر المنظومة التعليمية، والاستثمار في المواهب وتطويرها.

وقال وزير التعليم: الوزارة لديها العديد من البرامج التطويرية والمبادرات الإثرائية لرعاية الموهوبين في المدارس؛ بهدف توفير بيئة تعليمية محفّزة على الإبداع والابتكار، وإعداد وتدريب الطلبة الموهوبين وتأهليهم للمستقبل، وتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ومهارات القرن الـ21، مقدماً شكره لمؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع "موهبة" على برامجها ورعايتها المستمرة للموهوبين.

ووجّه بتكريم الموهوبين والمبدعين الذين حققوا جوائز دولية في العامين 2019- 2020، والاحتفاء بهم قبل بداية العام الدراسي المقبل، مؤكداً على أهمية إقامة المعارض التي تدعم الموهبة والموهوبين على مستوى المدرسة ومكتب التعليم وإدارة التعليم.

من جانبه ثمّن "المتحمي" عمق الشراكة ومستوى التعاون بين وزارة التعليم و"موهبة" في اكتشاف ورعاية وتطوير الموهوبين، وتحفيزهم ودعمهم للمشاركة في المسابقات الدولية.

وقال: العمل متواصل للعام الدراسي المقبل في تحقيق المزيد من الإنجازات، وتنظيم البرامج والمعارض والمسابقات الإثرائية.

وكان طلاب وطالبات المملكة قد حققوا مؤخراً إنجازاً وطنياً عالمياً بحصولهم على 5 جوائز كبرى و3 جوائز خاصة، خلال مشاركتهم في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021 الذي أُقيم في الولايات المتحدة افتراضياً، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وأُقيم المعرض بمشاركة أكثر من 1800 طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة، ونافست المملكة على جوائزه الكبرى بـ30 مشروعاً علمياً لـ30 طالباً وطالبةً من مختلف الإدارات التعليمية.

وحضر اللقاء نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، وعدد من المسؤولين في وزارة التعليم وموهبة.