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انهيار شباك تذاكر الأفلام السينمائية الثلاثاء : الإجمالي لم يصل لـ400 ألف جنيه

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انهيار شباك تذاكر الأفلام السينمائية الثلاثاء : الإجمالي لم يصل لـ400 ألف جنيه انهيار شباك تذاكر الأفلام السينمائية الثلاثاء : الإجمالي لم يصل لـ400 ألف جنيه

لاقتراحات اماكن الخروج

شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، الثلاثاء، تراجعا كبيرا وحققت إجمالي 394 ألف جنيه، وتصدر شباك التذاكر فيلم «أحمد نوتردام» محققًا 125 ألف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.

وجاء في المرتبة الثانية فيلم «ماما حامل» تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الاتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن، وحقق 126 ألف جنيه .

وجنى فيلم «ديدو»، 109 ألف جنيه، بطولة النجم كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

وحقق فيلم «ثانية واحدة» بطولة الفنانة دينا الشربيني ومصطفى خاطر، بيومي فؤاد، علا رشدي، فتحي عبدالوهاب وأحمد الفيشاوي، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد 33 ألف جنيه.

المصرى اليوم

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