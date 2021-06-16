أخبار عاجلة

الحوثيون يقصفون حياً سكنياً في مأرب بصاروخين.. ومقتل وإصابة 10 -
"طقس العرب": حرارة الـ50 ستضرب هذه المناطق.. بينها الرياض -
"صحة الباحة" تبدأ في تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة -
بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة -
أصبح 20% من إصابات "كورونا".. فرنسا تحذر مواطنيها من اتساع انتشار "دلتا" -
"الكهموس" يستقبل مساعد وزير الخزانة الأمريكي ويبحثان أوجه التعاون -
كورونا.. الأردن تسجل 497 إصابة جديدة و185 حالة بلبنان -
افتتاح شركة قناة السويس للأمن والحراسات لتأمين وحراسة منشآت الهيئة (صور) -
نقيب الإعلاميين: 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة شعبية بل ثورة إنقاذ وبناء -
وزير التعليم: لا يجوز اختزال التطوير في التابلت ولكنه وسيلة مساعدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حتى غير الملقّحين.. الاتحاد الأوروبي يوافق على عودة السياح الأميركيين

Print
حتى غير الملقّحين.. الاتحاد الأوروبي يوافق على عودة السياح الأميركيين حتى غير الملقّحين.. الاتحاد الأوروبي يوافق على عودة السياح الأميركيين
توسيع قائمة الدول المستثناة من حظر السفر

حتى غير الملقّحين.. الاتحاد الأوروبي يوافق على عودة السياح الأميركيين

أعطى الاتحاد الأوروبي، اليوم (الأربعاء)، الضوء الأخضر لعودة السياح الأميركيين حتى غير الملقّحين، ويفترض أن يقر حزم الإنعاش الوطنية الأولى للتخفيف من الضرر الاقتصادي الذي أحدثه الوباء.

وذكرت مصادر أوروبية أنه مع اقتراب العطلة الصيفية أعطى مفوضو دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين الضوء الأخضر لإضافة الولايات المتحدة إلى قائمة البلدان والأقاليم التي يمكن دخول مسافريها حتى لو لم يحصلوا على اللقاح إلى الاتحاد الأوروبي؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت أنه جرى توسيع قائمة الدول المستثناة من الحظر المرتبط بالسفر لتشمل ألبانيا ومقدونيا الشمالية وصربيا ولبنان والولايات المتحدة وتايوان وماكاو وهونغ كونغ.

وأغلق الاتحاد الأوروبي حدوده الخارجية للسفر غير الضروري منذ مارس (آذار)، ووضع على مدى العام الماضي قائمة تحدّث دوريًّا، تشمل الدول غير الأعضاء التي يسمح للمقيمين فيها بالسفر إلى أوروبا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحوثيون يقصفون حياً سكنياً في مأرب بصاروخين.. ومقتل وإصابة 10

الحوثيون يقصفون حياً سكنياً في مأرب بصاروخين.. ومقتل وإصابة 10

"طقس العرب": حرارة الـ50 ستضرب هذه المناطق.. بينها الرياض

"طقس العرب": حرارة الـ50 ستضرب هذه المناطق.. بينها الرياض

"صحة الباحة" تبدأ في تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة

"صحة الباحة" تبدأ في تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة