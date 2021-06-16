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البدري : مستوى لقاءات اليورو أشبه بالمباريات الودية «»

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البدري : مستوى لقاءات اليورو أشبه بالمباريات الودية «فيديو» البدري : مستوى لقاءات اليورو أشبه بالمباريات الودية «»

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قال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب ، إن مباريات اليورو 2020 لم تقدم الأداء المنتظر منها حتى الآن.

ووصف البدري مستوى مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالشكل الودي وذلك خلال تصريحات خاصة لـ«استاد المصري اليوم».

وأكد مدرب منتخب مصر أن فرنسا هي الأوفر حظاً في التتويج بالبطولة القارية الأوروبية نظراً للعناصر المميزة المتواجدين في التشكيل وخبرات الحصول على 2018.

واعتبر البدري أن مباراة لمنتخب البرتغالي أمام المجر ليست مقياساً للحكم على قوة رفاق كريستيانتو رونالدو، كما أشاد بما قدمه الإيطالي في ظهوره الأول.

المصرى اليوم

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