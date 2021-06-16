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إعلام القليوبية يستعرض إنجازات المحافظة خلال 7 سنوات

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إعلام القليوبية يستعرض إنجازات المحافظة خلال 7 سنوات إعلام القليوبية يستعرض إنجازات المحافظة خلال 7 سنوات

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أعلنت الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، تنظيم حملة إعلامية لتنمية الوعى بأهم إنجازات المحافظة خلال 7 سنوات من تولي الرئيس عبدالفتاح في السابع من يونيه عام 2014، تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حيث شهدت المحافظة إنجازات متنوعة وغير مسبوقة في عدد من المجالات والملفات التي تهم المواطن القليوبى بمختلف قرى ومدن الإقليم والتي تستهدف بناء الانسان والتنمية المحلية والاقتصادية وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وزيادة موارد المحافظة والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة وانفاذ القانون.

قال الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية أن محافظة القليوبية نالت حظًا وافرًا من الإنجازات التي تنفذ بالجمهورية، في إطار المشروعات القومية لخدمة أهالى المحافظة، بعد غياب طويل، إلا أن الفترة بين أعوام 2014 وحتى 2021، شهدت طفرة على كافة المستويات، واهمها قطاعات الرعاية الصحية والطرق والكبارى ومياه الشرب والصرف الصحى وقطاع التعليم، وقطاع الكهرباء والغاز الطبيعى والزراعة والخدمات البيطرية إلى جانب مشروعات التجميل والنظافة وإزالة التعديات على اراضى أملاك الدولة ورفع الاشغالات بالإضافة إلى التنفيذ الدقيق للمبادرات الرئاسية خاصة مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصرى و100 مليون صحة وتكافل وكرامة، ودعم العمالة المؤقته والحفاظ على صحة المرأة وغيرها من المبادرات الرئاسية.

أشار مدير عام إعلام القليوبية ان الحملة التوعوية تتضمن تنفيذ سلسلة من الندوات التثقيفية واللقاءات الحوارية والحلقات النقاشية بمختلف قرى ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة المديريات ومجالس المدن وأجهزة الاعلام المحلية لرفع وعى أبناء الإقليم بتلك الإنجازات إلى جانب تنمية الوعى بالمعركة الحالية التي تخوضها محافظة القليوبية ضد المستجد، والتوازن بين مكافحة الوباء واستمرار عجلة الإنتاج.

المصرى اليوم

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