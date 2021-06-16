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طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال ينكر الاتهامات يؤكد للمحكمة : «محصلش»

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طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال ينكر الاتهامات يؤكد للمحكمة : «محصلش» طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال ينكر الاتهامات يؤكد للمحكمة : «محصلش»

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نظرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار صلاح محجوب محاكمة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال.

واجهت المحكمة طبيب الأسنان بالاتهامات المنسوبة اليه بالتحرش بالرجال فأجاب بالنفى قائلا «محصلش»

واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع ،الذي التمس براءته من الاتهامات المنسوبة اليه استنادا على عدد من الدفاع القانونية ،حيث دفع بانتفاء جريمة هتك العرض لعدم وجود دليل ضد المتهم ،اضافة إلى دفعه ببطلان القبض والتفتيش .

كانت النيابة أحالت طبيب الأسنان، المحبوس، إلى «محكمة الجنايات المختصة» لمحاكمته في الاتهامات المنسوبة إليه، بعد أن أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية، بشأن فحص هاتفه، وما تبين «للنيابة» باطلاعها على هذا الهاتف.

وقالت النيابة إن طبيب الأسنان المتهم «قرَّر أنه يعانى من اضطراب في الميول الجنسية، وإن هذا الاضطراب وإن كان لا يسلبه وعيه وإدراكه فإنه زيَّن له ارتكاب سلوك خاطئ». ردًا على الاتهامات الموجهة لموكله، قال كمال يونس، المحامى، إن هناك تراخيا في تقديم البلاغ.

المصرى اليوم

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