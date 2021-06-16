الداخلية تداهم مكتبة للنشر والتوزيع في الوايلي وتضبط مخالفات (تفاصيل كاملة)

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كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، ملابسات مداهمة مكتبة للنشر والتوزيع دون ترخيص بمنطقة الوايلي في القاهرة، لبيع العديد من الكتب والمراجع العلمية الخاصة بإحدى دور النشر والتوزيع.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية استخدام مسؤول المكتبة المشار إليها، برامج حاسب آلى وأنطمة تشغيل ويندوز دون موافقة الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، استهدفت المكتبة المشار إليها وتم التقابل مع موظف بالمكتبة، مقيم بمنطقة النزهة الجديدة، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط جهاز حاسب آلى محمل عليه نظام تشغيل مقلد ومنسوخ وعدد من البرامج جميعها مُقلدة ومنسوخة وبدون موافقات الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا تبين وجود وثائق تعليمية وبرامج لا يجوز تداولها على أجهزة الحاسب الآلي للأغراض التجارية إلا بعد الحصول على موافقة الشركة المالكة لتلك البرامج- كما تبين وجود نسخ لكتب علمية مملوكة لإحدى الشركات صاحبة الحقوق لتلك الكتب والمراجع العلمية على الجهاز الخاص بالمكتبة.

كما تبين وجود قناة إعلانية للإعلان عن المكتبة على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» للإعلان عن الكتب والمراجع التي تتم طباعتها ونشرها دون الحصول على إذن أو تصريح من الجهات المختصة.

بمواجهة المتهم، بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإدارة المكتبة بقصد التربح بطريقة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.