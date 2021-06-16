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حسام البدري : الحديث عن راتبي «خيبة» ومدرب الأهلي يتقاضى أكثر مني

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حسام البدري : الحديث عن راتبي «خيبة» ومدرب الأهلي يتقاضى أكثر مني حسام البدري : الحديث عن راتبي «خيبة» ومدرب الأهلي يتقاضى أكثر مني

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انتقد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب الأول، التناول الإعلامي لراتبه السنوي في العقد المبرم مع اتحاد الكرة.

وقال البدري إن الحديث عن راتبه يقف وراءه أشخاص معينون ومسؤولون سابقون، وذلك في تصريحات خاصة لـ«استاد المصري اليوم».

وأضاف مدرب منتخب مصر: «مدربا الأهلي والزمالك يمتلكان عقودا بمرتب أكبر وهناك عدد كبير من مدربي الدوري المصري يتقاضون نفس راتبي».

وأكد حسام البدري أن فكرة مدرب لا يعمل شيئا غير صحيحة قائلاً: «أقوم بمتابعة البطولات المحلية مثل الدوري والكأس فضلاً عن المحترفين والحديث في هذا الشأن خيبة».

المصرى اليوم

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