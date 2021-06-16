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في يوم واحد.. إحالة 129 دكتور وموظف للتحقيق لـ«التزويغ» من العمل بمستشفى في البحيرة

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في يوم واحد.. إحالة 129 دكتور وموظف للتحقيق لـ«التزويغ» من العمل بمستشفى في البحيرة في يوم واحد.. إحالة 129 دكتور وموظف للتحقيق لـ«التزويغ» من العمل بمستشفى في البحيرة

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قامت حملات رقابية من إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام محافظة البحيرة بإحالة 129 من العاملين بمستشفى أبوالمطامير المركزي، والإدارة الصحية في أبوالمطامير للتحقيق بسبب ترك العمل أثناء المواعيد الرسمية.

وكانت الحملات التي قامت بتنفيذها في وقت واحد إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية في دیوان عام محافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير على مستشفى أبوالمطامير المركزي والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير والإدارة الصحية ومركز الأمومة والطفولة ومركز الصحة، وأسفرت عن إحالة 129 من العاملين بتلك الأماكن من أطباء وموظفين وعمال للتحقيق بسبب تركهم محل العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية.

تأتي تلك الحملات الرقابية تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمتابعة الانضباط الإداري وحركة العمل داخل جميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية في مدن ومراكز المحافظة، ومتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة للعمل، ومواعيد العمل الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقصرين.

المصرى اليوم

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