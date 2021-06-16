السكرتير العام المساعد تستعرض المناطق غير المخططة والمستهدف تطويرها بمدينة قنا

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أجرت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا جولة ميدانية على المناطق المستهدف تطويرها بمدينة قنا وذلك برفقة الدكتور عرفة محمود مدير وحدة المناطق العشوائية بالمحافظة، وذلك بهدف الوقوف على الاحتياجات الحقيقية للمناطق المستهدفة على أرض الواقع ورصد أي معوقات قد تحد من عملية التنفيذ.

كما تفقدت السكرتير العام المساعد خلال جولتها منطقة المنشية والزبيدي وأرض الدقيني وعزبة سعيد ومنطقة شارع الحاكم العسكري، وعددا من الشوارع الرئيسية والفرعية بتلك المناطق، للوقوف على حجم الاحتياجات الفعلية لها من مرافق كالصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والاتصالات والكهرباء .

أكدت «إبراهيم» أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة يستهدف احداث نقلة نوعية وحضرية في نمط الحياة العمرانية بالمدينة، كما طمأنت السكرتير العام المساعد الأهالي المقيمين بتلك المناطق بأن هناك خطوات جدية تسعى المحافظة إلى اتخاذها خلال الأيام القليلة القادمة للبدء في تنفيذ المشروع، لافتة إلى أن أعمال صندوق تطوير العشوائيات لا تقتصر أنشطته بالمحافظة على تطوير المناطق غير المخططة فحسب بل هناك العديد من المشروعات التي ينفذها كتطوير المناطق غير الآمنة والخطرة، ومشروع تطوير المسكن غير الملائم والأسواق العشوائية، ومؤخرا مشروع تطوير عواصم المدن.