بعد إطلاق أحدث كليباته.. «ثوابت» في أغنيات محمد رمضان وكلمة دائمة التكرار

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أطلق الفنان محمد رمضان، الكليب الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان «ثابت»، ظهر اليوم، حيث أعلن أن مُخرج الكليب محمد سامي أرسله إليه عبر تطبيق «واتسآب»، وكان في انتظار قرار «رمضان» بإطلاقه على قناة الفنان عبر موقع «يوتيوب».

وقال «رمضان» في الفيديو، الذي نشره بصفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «صباح الخير صحيت من النوم فتحت (الواتسآب) لقيت محمد سامي (مخرج الكليب)، باعت لي كليب (ثابت) بعد تلوينه في (الفينال إيديت) للكليب، وبيقولي هتنزله على اليوتيوب امتى؟».

وتابع: «قلت له: والله أنا ويوتيوبي وفيسبوكي ولحم كتافي ملك جمهوري، قالي الجمعة أنسب وقت عشان إجازة وتتشاف كويس، قلت له: والله الشعبين اللي زي حلاتنا والصعايدة والفلاحين لما يبقى في إيديهم حاجه يسعدوا الناس مابيستنوش، فأدخلوا على يوتيوب هتلاقوا الأغنية».

«ثابت» من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير. والكليب مونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.

والكليب الغنائي، لا يختلف كثيرًا عن مسار كليبات الفنان السابقة، حيث تظهر علامات «ثابتة» في غالبية أغاني «رمضان»، وفي مقدمتها الظهور مع النساء اللاتي يقدمن الاستعراضات في خلفية الفنان، وإهتمامه بإظهار لياقته البدنية بالرقص والمشاركة في الاستعراضات.

تقديم «رمضان» الكليبات الغنائية وسط إضاءة خافتة بين الحمراء والخضراء هي عادة لا يستغنى عنها في غالبية الكليبات.

كما يعتمد الفنان في الكليبات على الإضاءة المنبعثة من السيارات أو الموتوسيكلات، لتشعرك بكون الأغنية تخرج من «نبض الشارع» وهي طريقة يستعملها مغنيو الراب وفن غناء الشارع في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأجنبية منذ سنوات وحتى الآن.

كما لا يغفل بعض الديكورات مثل وجود الأسلاك الحديدية وديكور الأثاث غير المرتب كتواجد «أريكة» للجلوس عليها أو بعض المقاعد، بالإضافة إلى الرسومات على الحوائط التي تُعرف بـ«الجرافيتي»، وهي تلك الرسومات على الحوائط بالشوارع وباتت صيحة في ديكورات المنازل والمباني من الداخل في الوقت الراهن.

ولا يتنازل «رمضان» عن فكرة التخلي عن الملابس في كليباته الغنائية، فطالما يطلّ دون «تي شيرات» أو قمصان، كما يفضل الفنان المشاركة في الكليبات الغنائية مُتخفي بالأقنعة أو النظارات الشمسية بشكل أساسي، كذلك يفضل رمضان الإكسسوارت الضخمة حول الرقبة مثل السلاسل الذهبية والفضية في إطلالته الاعتيادية وكليباته الغنائية.

أما تكرار استعمال الفنان إشارة «نمبر 1» بأصابعه فهي للتأكيد على اللقب الذي منحه الفنان لنفسه منذ بدايته مشواره في الأغاني الاستعراضية، وهي إشارة اعتاد تنفيذها بالكليبات.

يذكر أن كلمات أغنية "ثابت" تعبّر عن الثقة الفائقة بالنفس، التي يسعى كذلك «رمضان» إلى تصديرها كرسالة واضحة في أغانيه وكليباته الغنائية، إذ كثُر في أغانيه استعمال عبارات تبدأ بكلمة «أنا» تلك التي ظهرت في أغنيته الجديدة «ثابت»، فيقول خلال الأغنية، التي يستغرق وقتها أكثر من دقيقتين: «على المبدأ أنا ثابت ثابت.. على وضعي أنا ثابت ثابت».

واستعمل الفنان نفس «الأنا»، في أغنيته «الملك»، والتي أطلقها عبر قناته الخاصة على «اليوتيوب» عام 2018: «أنا ملك الغابة شايفك قطة.. أنا فوق مهما تجري صعب إنك تعديني.. أنا فوق ربك وحده اللي قادر يوديني.. أنا فوق ربك وحده اللي معليني».

وفي أغنية «مافيا»، التي أطلقها في 2019: «بالحب الدنيا تمشي وأنت تزيد محبة.. أصل التناكة من الآخر دي ليها ناسها.. والناس اللي بتتنك أنا بديها فوق رأسها»، وفي نفس العام أطلق أغنية «أنا اللهو الخفي»، واستعمل كلمة «أنا» أكثر من مرة مثل: «أنا بين جمهوري ملك.. أسمر من جوايا سالك.. لو تسمع سيرتي ترتبك انا بكسب كل المعارك.. كل بطل فيه فان دام أنا أفعال مش بس كلام».

كما حل بأغنية «بابا» ويتحدث عن ذاته وتصرفاته الحياتية، قائلًا: «ماليش أنا في التهويش بطير زى الخفافيش، أنا أسد الغابة جمهوري مسيطر وفي ظهري بمليون دبابة». وفي العام الماضي، كان هناك تكرار لكلمة «أنا» في أغنية «رايحين نسهر»: «أنا مش بشرب.. طلبت عصير ما أنا مش بشرب.. ما طلعش عصير أنا كده بشرب»، كذلك أغنية «أنت جدع»: «أنا بيكوا فارد السيطرة أنا في البلد دي عنترة.. أنا حملة بالأصول ربك مديني القبول جمهوري في ضهري مجزرة».

يذكر أن «رمضان» أطلق حوالي أكثر من 30 أغنية حتى الآن، منذ أن بدأ مشواره في الغناء الشعبي والاستعراضي عام 2012 بأغنيتين طرحهما في فيلمه «عبده موته»، الأغنية الأولى حملت اسم «أيوة أيوة» والثانية «أنا أصلا جامد»، وكلاهما غناهما بالتعاون مع أوكا وأورتيجا، وفي العام التاني أطلق أغنيتين مع فرقة «المدفعجية» للأغاني الشعبية وهما «أنا أصلا جن» وأغنية «قلب الأسد» ثم شق الطريق بمفرده في الغناء على طريقته، ولم يتعاون مرة ثانية إلا مع سعد لمجرد في أغنيتهما «أنساي»، في عام 2019.

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