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اكتفيا بمصافحة سريعة.. ماذا قال "بايدن" و"بوتين" عن لقائهما؟

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اكتفيا بمصافحة سريعة.. ماذا قال "بايدن" و"بوتين" عن لقائهما؟ اكتفيا بمصافحة سريعة.. ماذا قال "بايدن" و"بوتين" عن لقائهما؟
الرئيس الروسي وصل إلى مكان القمة أولًا وأعقبه نظيره الأميركي

اكتفيا بمصافحة سريعة.. ماذا قال

بدأ اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، في جنيف، بمصافحة سريعة.

وبدأ "بايدن" قمته مع نظيره الروسي بتأكيده على أهمية اللقاء المباشر لمحاولة خفض التوتر بين البلدين، قائلًا: "اللقاء المباشر أفضل دائمًا"، فيما كان جالسًا إلى جانب "بوتين" بعد دقائق على مصافحتهما؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبه قال "بوتين" في مستهلّ القمة مع "بايدن": "آمل في أن يكون اللقاء مثمرًا".

ووصل "بوتين" أولًا إلى مكان انعقاد القمة، والتقى الرئيس السويسري جاي بارميلين، في فيلا لا جرانج، فيما وصل "بايدن" إلى الفيلا من الفندق في جنيف؛ حيث أقام هناك الليلة الماضية.

وكان بارميلين قد توجّه إلى المطار لاستقبال "بوتين"، لكن الرئيس الروسي قرر الاستغناء عن استقبال رسمي هناك.

ويأتي أول اجتماع لهما منذ تولي "بايدن" الرئاسة، وسط توقعات بأن يشهد اللقاء خلافات كبيرة وتضاؤل فرص تحقيق أي انفراجة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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