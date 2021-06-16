مجمع الفقه الإسلامي الدولي: قرار المملكة بتنظيم الحج هذا العالم يحقِّق المقاصد الشرعية الضرورية

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دعا عموم المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى احترام هذا القرار الصائب

أكد الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو أن قرار المملكة بالسماح لعدد محدود من المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج لهذا العام يَنمُّ عن حِنْكةٍ، وحكمةٍ وبصيرةٍ، ويتفق مع مقررات الشريعة الكبرى، كما يحقِّق المقاصد الضرورية العليا للشريعة الغراء، خاصَّة مقصديْ حفظ الدين، وحفظ النفس.

وأضاف الدكتور "سانو" في بيان أصدره المجمع اليوم أنَّ العالم اليوم يمرُّ بظروف استثنائيَّة صحيَّة طارئة؛ بسبب انتشار غير مسبوق لجائحة كورونا، تلك الجائحة التي زرعت الخوف والفزع والهلع في كل مكان، وقضت على أنفس كثيرة، وعطّلت السير والحركة في الأقطار، وأثَّرت تأثيرًا بالغًا في جميع مناحي الحياة.

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من تلك الجهود العلميَّة والعمليَّة الجبَّارة التي بذلتها ولا تزال تبذلها الدُّول والأمم في جميع أنحاء المعمورة؛ من أجل مكافحة هذه الجائحة، والحدِّ من انتشارها، غير أنَّ الحقيقة المرَّة هي أنًّ الجائحة لمّا تتم السيطرة عليها؛ إذ إنَّها ما فَتِئت تواصل انتشارها في كثير من الأرجاء، بل إنَّها تتحوَّر سلالاتُها، وتتصاعد موجاتُها بين الفينة والأخرى.

ودعا المجمع عموم المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى احترام هذا القرار الصائب، كما يدعو أولئكم الحجيج الذين سيمنُّ الله عليهم لأداء هذه الفريضة العظيمة هذا العام إلى الالتزام التامِّ بكل التوجيهات الصحيَّة الموفَّقة، والإرشادات الاحترازيَّة المحكَمة الصادرة من السلطات المعنية أثناء أدائهم لمناسك الحج.