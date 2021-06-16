أخبار عاجلة

الحوثيون يقصفون حياً سكنياً في مأرب بصاروخين.. ومقتل وإصابة 10 -
"طقس العرب": حرارة الـ50 ستضرب هذه المناطق.. بينها الرياض -
"صحة الباحة" تبدأ في تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة -
بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة -
أصبح 20% من إصابات "كورونا".. فرنسا تحذر مواطنيها من اتساع انتشار "دلتا" -
"الكهموس" يستقبل مساعد وزير الخزانة الأمريكي ويبحثان أوجه التعاون -
كورونا.. الأردن تسجل 497 إصابة جديدة و185 حالة بلبنان -
افتتاح شركة قناة السويس للأمن والحراسات لتأمين وحراسة منشآت الهيئة (صور) -
نقيب الإعلاميين: 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة شعبية بل ثورة إنقاذ وبناء -
وزير التعليم: لا يجوز اختزال التطوير في التابلت ولكنه وسيلة مساعدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس الاتحاد العربي يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ويهنئ المنتخبات العربية المتأهلة

Print
أشاد بعمل أعضاء مجلس الاتحاد

رئيس الاتحاد العربي يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ويهنئ المنتخبات العربية المتأهلة

ترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اجتماع مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم الـ73 الذي عُقِد مساء اليوم في محافظة جدة بالمملكة العربية ، بحضور نائبي الرئيس وأعضاء المجلس.

وقدم رئيس الاتحاد العربي التهنئة لكل المنتخبات العربية المتأهلة في مستهل الاجتماع: "أهنئ المنتخبات العربية المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا وإلى التصفيات النهائية لكأس العالم، وأتمنى التوفيق لبقية المنتخبات العربية في القارتين الآسيوية والإفريقية".

وشكر رئيس الاتحاد العربي أعضاء مجلس الاتحاد العربي: "أقدم لكم جزيل الشكر والتقدير والامتنان على الجهود التي بذلت منكم جميعاً خلال الفترة الماضية التي أسهمت كثيراً في نجاح عمل المجلس، وإبراز برامج وأنشطة الاتحاد وتميز مسابقاته".

واستعرض الدكتور رجاء الله السلمي الامين العام للاتحاد العربي لكرة القدم تقارير الأمانة العامة الفنية والإدارية والمالية، بالإضافة إلى مقترح مجلس الاتحاد الخاص بانتخاب الهيئات القضائية واعتماد قانونية قوائم الترشيحات لمناصب المجلس.

وقدّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد حفظه الله على ما يجده الاتحاد العربي لكرة القدم من دعم واهتمام، كذلك شكر الحكومات العربية على التسهيلات والخدمات التي يجدها الاتحاد وبرامجه ومسابقاته.

وفي جانب آخر، تعقد يوم غدٍ الخميس الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها الـ26 لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد للدورة 2021 - 2025، يعقبها اجتماع للمجلس الجديد للاتحاد.

رئيس الاتحاد العربي يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ويهنئ المنتخبات العربية المتأهلة

رئيس الاتحاد العربي يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ويهنئ المنتخبات العربية المتأهلة

رئيس الاتحاد العربي يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ويهنئ المنتخبات العربية المتأهلة

رئيس الاتحاد العربي يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ويهنئ المنتخبات العربية المتأهلة

رئيس الاتحاد العربي يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ويهنئ المنتخبات العربية المتأهلة

رئيس الاتحاد العربي يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ويهنئ المنتخبات العربية المتأهلة

رئيس الاتحاد العربي يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ويهنئ المنتخبات العربية المتأهلة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا

مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا

«المشاط»: نتعاون مع السعودية لإقامة محطة كهرباء باليمن

«المشاط»: نتعاون مع السعودية لإقامة محطة كهرباء باليمن

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين