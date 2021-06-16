رعاية اتفاقيات وتسليم منازل في جازان.. هنا تُفَرّج كربات الأسر

★ ★ ★ ★ ★

أمير المنطقة أكد الحرص على تذليل العقبات وتوفير التسهيلات للمشاريع

‬أكد أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، حرص الإمارة وكل الجهات الخدمية على تذليل كل العقبات، وتوفير التسهيلات اللازمة التي تسهم في توفير المزيد من المشاريع السكنية لخدمة أهالي المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير محمد بن ناصر ونائب أمير المنطقة محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بالإمارة اليوم، بنائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله بن محمد البدير، والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.

واستمع أمير المنطقة لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها الوزارة من خدمات لأبناء المنطقة والمقيمين بها، واستعراض بعض التحديات والعوائق لمشاريع الإسكان في المنطقة وسبل تجاوزها، بما يضمن استمرارية العمل والإنجاز.

كما رعى الأمير محمد بن ناصر خلال اللقاء توقيع عدة اتفاقات في قطاع الإسكان التنموي لتنفيذ البنية التحتية لمخططات الوزارة البالغة 1198 وحدة سكنية مع عدد من المقاولين المؤهلين بقيمة إجمالية بلغت 430 مليون ريال، وسلم عدداً من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج "الإسكان التنموي" بجازان، فيما كرم الجهات والجمعية المتعاونة في مجال الإسكان التنموي بالمنطقة ممن أسهموا في تسكين الاسر الأشد احتياجاً بالمنطقة.