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البدري يوضح حقيقة رفض النني الجلوس بديلاً خلال مواجهة كينيا

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البدري يوضح حقيقة رفض النني الجلوس بديلاً خلال مواجهة كينيا البدري يوضح حقيقة رفض النني الجلوس بديلاً خلال مواجهة كينيا

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قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب إن محمد النني لاعب أرسنال يأتي ضمن اختياراته دائما بسبب ما يتمتع به من قدرات فنية وخبرات دولية.

ونفى البدري ما تردد عن رفض النني الجلوس بديلاً خلال مواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية وذلك خلال تواجده في استاد المصري اليوم.

وأكد مدرب منتخب مصر أنه دائماً ما يأتي النني في اختياراته للتواجد في مركز خط الوسط بجانب عمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد قالت إن محمد النني رفض تنفيذ قرار حسام البدري بالجلوس على دكة البدلاء خلال مواجهة كينيا.

المصرى اليوم

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