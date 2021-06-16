محافظ بورسعيد يستعرض مع وفد لجنة «محلية النواب» الخريطة المستقبلية وأعمال التنمية بالمحافظة

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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، وذلك بديوان عام المحافظة، في إطار زيارة اللجنة للمحافظة لمتابعة مشروعات بورسعيد في كافة القطاعات والتعرف على الخريطة المستقبلية للمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ الدكتور عاطف علم الدين، والأستاذ عادل لمعى، والدكتورة أمل عصفور، والأستاذ حسن عمار والأستاذ أحمد فرغلي .

وشهد اللقاء، عرض فيلم تسجيلي عن أهم مشروعات محافظة بورسعيد خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات، واستعرض المحافظ من خلال عرض تقديمي مشروعات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في شرق وغرب وجنوب بورسعيد، كما تناول خريطة المشروعات التنموية والخدمية، التي استهدفتها الدولة المصرية في جميع المجالات وكيفية تنفيذ هذه المشروعات خلال فترة وجيزة بسواعد أبناء المحافظة وبدعم القيادة السياسية المستمر، موجها الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة ببورسعيد .

وتطرق المحافظ خلال اللقاء، للحديث عن مشروعات شرق بورسعيد وانطلاق شرارة التنمية بشرق بورسعيد عام 2015، وأهمها إنشاء مدينة سلام مصر، وإقامة أكبر محطة تحلية، والمناطق اللوجيستية والصناعية وأكبر منطقة حرة، بالإضافة لإنشاء أكبر ميناء محورى وأكبر مزراع سمكية بالشرق الأوسط، مشيرا إلى مشروع أنفاق ٣ يوليو العملاق ببورسعيد الذي يربط بين قارتى آسيا وأفريقيا .

واستطرد محافظ بورسعيد، العرض عن الحديث حول مشروعات غرب بورسعيد على رأسها مشروع حقل ظهر الذي جعل مصر عاصمة الطاقة العالمية، وإزالة المناطق العشوائية بالغرب ومقترح أعمال التنمية المستقبلية بغرب بورسعيد، كما تناول «اللواء عادل الغضبان» المشروعات السياحية المطورة ببورسعيد، وجهود تطوير بحيرة المنزلة، موجها الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جهود أعمال التطوير .

وتناول محافظ بورسعيد خطة ورؤية التطوير الاستراتيجية المستقبلية ببورسعيد والتى نفذت خطواتها الفعلية في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وأشار المحافظ خلال اللقاء الموسع إلى جهود التنمية والتطوير ببورسعيد على كافة الأصعدة، في قطاع التعليم والثقافة، والشباب والرياضة، وتطوير الإسكان الشعبى بمساكن اللبانة، والأمل، ونفسية وفاطمة الزهراء وغيرها، وتطوير الطرق والمحاور والميادين، وتنفيذ خطة القضاء على العشوائيات، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعى والتعاونى ببورسعيد قائلا«ان بورسعيد كان لها نصيب كبير من مشروعات الدولة في مجال الإسكان» .

وألقى «المحافظ» الضوء على مشروعات التأمين الصحي الشامل ومشروع التحول الرقمي واللذان يعتبران طفرة في مجال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع الأعباء عنهم، كما تناول الإنجاز الصناعي الذي حققته بورسعيد بأيدي أبناء المحافظة، وكذلك إقامة كيانات صناعية عملاقة أصبحت داعم أساسي للاقتصاد وساهم في توفير العملة الصعبة وفتح مجالات مختلفة للعمل، فأصبحت بورسعيد في مصاف المدن الصناعية، وجهود الارتقاء بقرى الجنوب بالإضافة إلى مشروعات التنمية الزراعية والإنتاج الحيوانى وغيرها .

من جانبه، وجه النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر لمحافظ بورسعيد على ما توضيح المشروعات القومية وجهود الأجهزة التنفيذية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن ما شهدته مدينة بورسعيد ما هي إلا إنجازات حقيقية على أرض الواقع تمس المواطن في المقام الأول وتحقق خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية والتي انطلقت من محافظة بورسعيد.

وأكد رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الزيارة تستهدف التقصى الميدانى ومناقشة عدد من الموضوعات وطلبات الإحاطة، وإلقاء الضوء على عدد من المشروعات باللغة النيابية والوقوف على الأخرى التي تتطب مزيد من الدعم وإبداء الملاحظات الضرورية في مختلف المشروعات التي تمس المواطن، حتى نحقق أهداف الزيارة والتى تأتى لصالح المواطن في المقام الأول، وتماشيا مع خطة الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال الاهتمام بالرقمنة والبنية التحتية القادرة على استيعاب الموارد البشرية، موجها الشكر لرئيس الجمهورية على جعل بورسعيد قاطرة التنمية، وفى ختام اللقاء أهدى محافظ بورسعيد «درع المحافظة» لرئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب تقديرا لجهوده ومتابعته للمشروعات الجارية بالمحافظة.