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سلوفينيا تعلن انتصارها على وباء كورونا

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سلوفينيا تعلن انتصارها على وباء كورونا سلوفينيا تعلن انتصارها على وباء كورونا

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أعلنت وزارة الصحة السلوفينية نهاية وباء كورونا في البلاد، وأكدت أن حملات تطعيم السكان ستستمر، وستتواصل بعض الإجراءات التقييدية، ووفقا لوزارة الصحة، في هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليوني شخص، سُجلت فقط 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، وحالتا وفاة.

ويوجد حاليا في المستشفيات 122 مريضا، 40 منهم في وحدات العناية المركزة.

وسجلت سلوفينيا منذ بداية تفشي الوباء نحو 257 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 4408 حالات وفاة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 175 مليون حالة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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