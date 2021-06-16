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إطلاق مبادرة Iprenuer لدعم الباحثين والشركات الناشئة بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة ومعهد بحوث الإلكترونيات

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إطلاق مبادرة Iprenuer لدعم الباحثين والشركات الناشئة بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة ومعهد بحوث الإلكترونيات إطلاق مبادرة Iprenuer لدعم الباحثين والشركات الناشئة بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة ومعهد بحوث الإلكترونيات

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في إطار استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية 2030» والتي تهدف لتطوير وصياغة رؤية لتنمية الدولة المصرية لتكون بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وترفع من التنافسية الاقتصادية، أطلق مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع معهد بحوث الالكترونيات مبادرة «Iprenuer» خلال ندوة بمقر المعهد وبحضور الدكتورة عبدالقادر القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الالكترونيات والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وأكثر من 50 باحث وأكاديمي.

وتهدف مبادرة «Iprenuer» إلى دعم الباحثين العاملين في القطاع الأكاديمي في انشاء شركات ناشئة تركز على الأنشطة المعتمدة على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي من خلال البحث والتطوير القائم على مفاهيم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وتدعيم مفاهيم التكنولوجيا الخضراء، وسيتم استهداف الأفكار والمخرجات البحثية القادرة على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في المجالات المعتمدة على تحسين العمليات الإنتاجية ورفع جودة المنتجات، على أن تعمل المبادرة كحلقة وصل بين الشركات الناشئة والباحثين والشركات والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع.

وقام المركز من خلال الندوة وبالتعاون مع شركة وان تو وان للاستشارات والتدريب بشرح منهجية عمل المبادرة فضلا عن أهم مميزات التي قد يستفيد منها القطاع الأكاديمي من انشاء شركات ناشئة تستطيع تقديم خدمات البحث والتطوير للمجتمع الصناعي، علما بأن سيتم تنفيذ برنامج الحاضنة الخاص بالمبادرة على ثلاث مراحل تبدأ من اختيار الأفكار والشركات الناشئة وفقا للمنهجية المتعارف عليها في نماذج عمل حضانات الأعمال، يتم بعد ذلك إدراجهم في «مخيم تدريبي» متخصص، وتنتهي بعرض الأفكار ومخرجات البحوث والتطوير على لجنة من خبراء القطاعين الصناعي والأكاديمي ومستثمرين.

المصرى اليوم

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