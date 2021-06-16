أخبار عاجلة

افتتاح شركة قناة السويس للأمن والحراسات لتأمين وحراسة منشآت الهيئة (صور) -
نقيب الإعلاميين: 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة شعبية بل ثورة إنقاذ وبناء -
وزير التعليم: لا يجوز اختزال التطوير في التابلت ولكنه وسيلة مساعدة -
محافظ القاهرة يهنئ السيسي بذكرى «30 يونيو»: سيذكر التاريخ عبوركم بالوطن لبر الأمان -
البابا تواضروس ينعى أنسي ساويرس: ترك إرثا زاخرا من العمل والتعمير والتنمية -
الأنبا يواقيم يترأس قداسا خاصا لطلاب الثانوية العامة للدعاء لهم قبل الامتحانات -
نيجيريا تعتقل زعيم الانفصاليين في «بيافرا» لمحاكمته -
رئيس «الائتلاف الجمهوري» الليبي يحذر من لجوء «الإخوان» لتصفية الخصوم جسديا -
إصابات في ريف إدلب الجنوبي جرّاء قصف قوات النظام السوري -
أصبح 20% من إصابات "كورونا".. فرنسا تحذر مواطنيها من اتساع انتشار "دلتا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير المياه الإثيوبي: ملء المرحلة الثانية من سد النهضة سيتم وفقا للجدول الزمني

Print
وزير المياه الإثيوبي: ملء المرحلة الثانية من سد النهضة سيتم وفقا للجدول الزمني وزير المياه الإثيوبي: ملء المرحلة الثانية من سد النهضة سيتم وفقا للجدول الزمني

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أن ملء المرحلة الثانية من سد النهضة سيتم وفقا للجدول الزمني.

وأضاف، عقب اجتماع مجلس وزراء شرق النيل في أديس أبابا: «لن يتغير شيء فيما يتعلق بملء السد، حيث يتماشى مع البناء في موسم الأمطار المقبل. وسيستمر ملء الجولة الثانية ولا علاقة له بأي قضية أخرى»، وذلك وفقا لوكالة الانباء الإثيوبية.

وأشار إلى أن «هذا واضح للغاية لجميع البلدان المشاطئة الثلاثة. لن يتغير شيء من ذلك وسنواصل العمل وفقًا لذلك».

ومن جانبه قال وزير الموارد المائية والري السوداني ياسر عباس محمد «لقد دعمنا إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهرومائية وذلك دون الإضرار بدول المصب«.

وأشار وزير المياه والري بجنوب السودان، ماناوا بيتر جاتكوث، إلى أن الحل الأفريقي للمشكلة الأفريقية هو الإجراء الصحيح لإيجاد اتفاق دائم حول سد النهضة بطريقة مستدامة.

وتابع: «ندعو السودان ومصر وإثيوبيا لحل المشكلة على أساس هذا الإجراء»، مضيفًا أن المنطقة بحاجة إلى الاستقرار لأنه أهم شيء في الوقت الحالي.


يذكر أنه وبحسب وزارة المياه والمعادن والطاقة الإثيوبية. فإن عضو في المجلس ولكنها لم تحضر الاجتماع حيث يهدف الإجتماع إلى إقامة تعاون مشترك على حوض النيل.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم

خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم

رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير)

رياضة مصر دائمًا تحصد الذهب (تقرير)

«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

«يا وطن جه قبل التاريخ».. محمد الحلو يطرح «يا مصراوية» بمناسبة ذكرى 30 يونيو (فيديو)

محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي

محمد مرجان: حان الوقت لتحويل الرياضة المصرية إلى صناعة تُدار بفكر إستثماري إحترافي