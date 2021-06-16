وزير المياه الإثيوبي: ملء المرحلة الثانية من سد النهضة سيتم وفقا للجدول الزمني

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أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أن ملء المرحلة الثانية من سد النهضة سيتم وفقا للجدول الزمني.

وأضاف، عقب اجتماع مجلس وزراء شرق النيل في أديس أبابا: «لن يتغير شيء فيما يتعلق بملء السد، حيث يتماشى مع البناء في موسم الأمطار المقبل. وسيستمر ملء الجولة الثانية ولا علاقة له بأي قضية أخرى»، وذلك وفقا لوكالة الانباء الإثيوبية.

وأشار إلى أن «هذا واضح للغاية لجميع البلدان المشاطئة الثلاثة. لن يتغير شيء من ذلك وسنواصل العمل وفقًا لذلك».

ومن جانبه قال وزير الموارد المائية والري السوداني ياسر عباس محمد «لقد دعمنا إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهرومائية وذلك دون الإضرار بدول المصب«.

وأشار وزير المياه والري بجنوب السودان، ماناوا بيتر جاتكوث، إلى أن الحل الأفريقي للمشكلة الأفريقية هو الإجراء الصحيح لإيجاد اتفاق دائم حول سد النهضة بطريقة مستدامة.

وتابع: «ندعو السودان ومصر وإثيوبيا لحل المشكلة على أساس هذا الإجراء»، مضيفًا أن المنطقة بحاجة إلى الاستقرار لأنه أهم شيء في الوقت الحالي.



يذكر أنه وبحسب وزارة المياه والمعادن والطاقة الإثيوبية. فإن مصر عضو في المجلس ولكنها لم تحضر الاجتماع حيث يهدف الإجتماع إلى إقامة تعاون مشترك على حوض النيل.