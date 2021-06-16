ضبط 44 ألف نسخة من كتب ومطبوعات تجارية دون تفويض من أصحابها

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط 44 ألف نسخة من كتب وأغلفة ومطبوعات تجارية، جميعها دون تفويضات أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، داخل مطبعة دون ترخيص، ببولاق الدكرور في الجيزة.

جاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.

اتخذت الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.