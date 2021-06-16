بسبب حقوق الملكية الفكرية.. الأمن يداهم مطبعة في بولاق ويضبط ألف نسخة كتاب

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، اليوم الأربعاء، من ضبط ألف نسخة كتاب دون تفويضات أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، داخل مطبعة دون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور في الجيزة.

يأتي ذلك، استمرارًا لجهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.

اتخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.