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محافظ قنا يتابع استعدادات مديرية التعليم لامتحانات الثانوية العامة

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قام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بجولة تفقدية لمدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنين بمركز نجع حمادي، لمتابعة مدى جاهزية المدارس التي سيقام بها امتحانات الثانوية العامة عن طريق التحول الرقمي بواسطة شبكات الربط الفيبر، بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واطمأن محافظ قنا على مدى جاهزية المدرسة للإمتحانات من ناحية البنية التكنولوجية «خوادم وشبكة إنترنت عن طريق الفايبر»، موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجان لمتابعة وفحص الشبكة بصفة مستمرة بكل مدرسة، لتلافى أي مشاكل تقنية قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

محافظ قنا يتفقد استعدادات تعليم قنا لامتحانات الثانوية العامة

وأعطى محافظ قنا تعليماته بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان أثناء امتحانات الثانوية العامة، والتأكد من توافر جميع الاحتياجات اللازمة للطلاب من مطهرات وكمامات وتعقيم للجان قبل وبعد الامتحانات، والمحافظة على التباعد والمسافات الآمنة أثناء أداء الامتحان، بالإضافة إلى نشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها داخل اللجان.

محافظ قنا يتفقد استعدادات تعليم قنا لامتحانات الثانوية العامة

وأكد على أن الدولة تعمل بخطوات عملية واضحة، لتنفيذ رؤية 2030 ومن أهم تلك الخطوات تنفيذ مشروع البنية التحتية لإستراتيجية التطوير الشامل للمنظومة التعليمة خاصة مرحلة الثانوية العامة، ودمج التكنولوجيا الحديثة بالعملية التعليمية من خلال توفير أجهزة التابلت والسبورات الذكية ،انطلاقا من دور التعليم كركيزة أساسية لتنمية المجتمع لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة ومن ثم خلق جيل واعي قادر على النهوض بمستقبل الوطن.

محافظ قنا يتفقد استعدادات تعليم قنا لامتحانات الثانوية العامة

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، وربطها بغرف عمليات فرعية على مستوى الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات، وتقديم أوجه الدعم الفني والنفسي للطلاب من خلال إخصائي التطوير التكنولوجي بالمدارس والإخصائي الاجتماعي لتلافى أي مشاكل قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

المصرى اليوم

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