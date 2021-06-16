التضامن : الدولة تحملت 2,12 مليار جنيه مصري عبر بنك ناصر لصالح النساء والأفراد دون عائل  

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قالت وزارة التضامن الاجتماعي ، أنه تم صرف 680 مليون جنيه مصري بتكلفة إجمالية قدرها 1,8 مليون مستفيد موزعة على إعانات مالية موجهة، بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد، وتوفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة، وتحمل مصروفات مدرسية، وإثابة المتفوقين وتنفيذ وصلات مياة ووصلات غاز للأسر الفقيرة ، وذلك من خلال صندوق التكافل الاجتماعي

وأضافت الوزارة في بيان لها لأهم الانجازات التي تحققت خلال الـ 7 سنوات الماضية ، عن النفقة الشهرية ، أن النفقة المُحصَّلة من خلال صندوق تأمين الأسرة في مارس 2021 بلغت ما قيمته 2,34 مليار جنيه، في حين بلغت النفقة المنصرفة ما قيمته 4,46 مليار جنيه؛ أي أن الدولة تحملت مبلغ 2,12 مليار جنيه مصري من خلال بنك ناصر لصالح النساء والأفراد دون عائل .

أما ما يخص لجان الزكاة ، فقد بلغت عدد لجان الزكاة 3,390 لجنة، وبلغت موارد الزكاة والتبرعات ما قيمته 3,2 مليار جنيه مصري يستفيد منها ما يقرب من مليون أسرة سنويا.

وبخصوص حجم القروض: بلغ إجمالي حجم القروض المنصرفة لأنشطة البنك 41 مليار جنيه لإجمالى عدد 835 ألف مستفيد .

وبلغت أرباح بنك ناصر ، في منتصف هذا العام حوالي مليار جنيه مصري مقارنة بالمتحقق في نفس الفترة من العام الماضي، والمتوقع زيادة معدلات الأرباح عن العام السابق بنسبة 20% تقريبًا هذا العام بالرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا وتنفيذ مبادرة البنك المركزي فيما يخص تأجيل الأقساط.

وأضافت الوزارة ، ان حجم الإيداعات في بنك ناصر تطور ، حيث تطورت حجم الإيداعات بالبنك في مارس2021 وبلغ 11,4 مليار جنيه بمعدل تطور30% عن العام السابق بما يشمل 6,89 مليار جنيه للأفراد و3,18 مليار جنيه للهيئات و1,75 إيداعات حماية اجتماعية تتضمن برامج الحماية الاجتماعية شهادة رد الجميل وشهادة كلنا إيد واحدة وصندوق عطاء.

وقد وصل حجم التمويلات الممنوحة إلى العملاء الي 27 مليار جنيه مصري في 31/3/2021 بنسبة تطور عن المُحقق في العام الماضي بزيادة قدرها 7%.