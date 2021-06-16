العابدي: هذا الثلاثي الأخطر فى الترجي أمام الأهلي

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أكد التونسي وسام العابدي، مدافع الزمالك الأسبق، على صعوبة مباراة الأهلي والترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي، السبت المقبل، على ستاد رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال وسام العابدي في تصريحات إذاعية :«مباراة الأهلي والترجي صعبة للغاية، بصرف النظر عن مستوى الفريق التونسي في الفترة الأخيرة»، مضيفًا :«الترجي يعلم جيدًا أنه يواجه بطل افريقيا، لذلك يستعد للقاء بشكل قوي».

وأوضح :«حضور 5 الاف مشجع من جماهير الترجي للمباراة، سيعطي الأفضلية للفريق التونسي»، مشيرا : «أرى أن نقاط القوة في الترجي تتمثل في أنيس البدري وحمدو الهوني ومحمد علي بن رمضان. هذا الثلاثي هو الأخطر في الفريق التونسي».

وأكمل وسام العابدي : «الثلاثي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر يمثل قوة الأهلي الهجومي».