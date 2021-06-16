أخبار عاجلة

افتتاح شركة قناة السويس للأمن والحراسات لتأمين وحراسة منشآت الهيئة (صور) -
نقيب الإعلاميين: 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة شعبية بل ثورة إنقاذ وبناء -
وزير التعليم: لا يجوز اختزال التطوير في التابلت ولكنه وسيلة مساعدة -
محافظ القاهرة يهنئ السيسي بذكرى «30 يونيو»: سيذكر التاريخ عبوركم بالوطن لبر الأمان -
البابا تواضروس ينعى أنسي ساويرس: ترك إرثا زاخرا من العمل والتعمير والتنمية -
الأنبا يواقيم يترأس قداسا خاصا لطلاب الثانوية العامة للدعاء لهم قبل الامتحانات -
نيجيريا تعتقل زعيم الانفصاليين في «بيافرا» لمحاكمته -
رئيس «الائتلاف الجمهوري» الليبي يحذر من لجوء «الإخوان» لتصفية الخصوم جسديا -
إصابات في ريف إدلب الجنوبي جرّاء قصف قوات النظام السوري -
أصبح 20% من إصابات "كورونا".. فرنسا تحذر مواطنيها من اتساع انتشار "دلتا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

العابدي: هذا الثلاثي الأخطر فى الترجي أمام الأهلي

Print
العابدي: هذا الثلاثي الأخطر فى الترجي أمام الأهلي العابدي: هذا الثلاثي الأخطر فى الترجي أمام الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد التونسي وسام العابدي، مدافع الأسبق، على صعوبة مباراة الأهلي والترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي، السبت المقبل، على رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال وسام العابدي في تصريحات إذاعية :«مباراة الأهلي والترجي صعبة للغاية، بصرف النظر عن مستوى الفريق التونسي في الفترة الأخيرة»، مضيفًا :«الترجي يعلم جيدًا أنه يواجه بطل افريقيا، لذلك يستعد للقاء بشكل قوي».

وأوضح :«حضور 5 الاف مشجع من جماهير الترجي للمباراة، سيعطي الأفضلية للفريق التونسي»، مشيرا : «أرى أن نقاط القوة في الترجي تتمثل في أنيس البدري وحمدو الهوني ومحمد علي بن رمضان. هذا الثلاثي هو الأخطر في الفريق التونسي».

وأكمل وسام العابدي : «الثلاثي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر يمثل قوة الأهلي الهجومي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يسعى لتحصين نجمه خوفًا من انتقاله لـ«بيراميدز»

الزمالك يسعى لتحصين نجمه خوفًا من انتقاله لـ«بيراميدز»

حازم إمام يوجه رسالة للاعبي سلة الزمالك بعد التتويج بدوري السوبر

حازم إمام يوجه رسالة للاعبي سلة الزمالك بعد التتويج بدوري السوبر

حقيقة ركلة جزاء الزمالك امام المقاصة.. وغياب الـ" فار" مسئولية مين ؟

حقيقة ركلة جزاء الزمالك امام المقاصة.. وغياب الـ" فار" مسئولية مين ؟

الزمالك يهزم المقاصة بهدف زيزو بأقل مجهود ويغرد في صدارة الدورى

الزمالك يهزم المقاصة بهدف زيزو بأقل مجهود ويغرد في صدارة الدورى