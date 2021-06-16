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الخارجية الصينية: بلادنا متعاونة مع الصحة العالمية.. وفيروس كورونا متعدد الأصول

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الخارجية الصينية: بلادنا متعاونة مع الصحة العالمية.. وفيروس كورونا متعدد الأصول الخارجية الصينية: بلادنا متعاونة مع الصحة العالمية.. وفيروس كورونا متعدد الأصول

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، إن بلاده تتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن منشأ المستجد، وتم دعوة الخبراء مرتين.

وأضاف المسؤول الصيني -في تصريحات له- أنه يجب على المجتمع الدولي «احترام وجهة النظر بأن الفيروس متعدد الأصول».

وفي وقت سابق من الشهر الجاري شبهت الصين الاتهامات الموجهة إليها بشأن منشأ فيروس «كورونا»، بما وجّه للعراق من اتهامات باطلة بامتلاكه أسلحة دمار شامل قبل سنوات.

وتجاوزت الإصابات في العالم 175 ملايين حالة منذ انتشار الجائحة.

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