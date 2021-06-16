الهند تعيد إفتتاح «تاج محل» للزائرين بعد انخفاض إصابات كورونا

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أعادت الهند افتتاح مزار «تاج محل» الشهير أبوابه للزوار، اليوم الأربعاء، مع رفع القيود من أجل إنعاش البلاد،

وكان المزار، قد أُغلق في أوائل أبريل عندما فرضت الهند إجراءات عزل عام صارمة في محاولة لاحتواء الجائحة التي ما زالت تودي بحياة الآلاف يوميا، وقال برابهو سينغ قاضي مقاطعة أجرا إنه لن يُسمح بتواجد أكثر من 650 زائرا في أي لحظة داخل المزار. وعادة ما يجتذب المزار ما بين 7 و8 ملايين زائر سنويا بمتوسط 20 ألف زائر يوميا.

وسجلت الهند 62 ألف حالة إصابة مقال 400 آلاف حالة في شهر مارس الماضي.

وتجاوزت الإصابات في العالم 175 ملايين حالة منذ انتشار الجائحة.